英指“投毒门”嫌犯系俄军情人员 奉俄政府之命行动

法媒称，英国首相特雷莎 · 梅 5 日说，因 “ 投毒门 ” 而受通缉的两人是俄罗斯 “ 军事情报部门 ” 成员，奉俄罗斯政府之命行动。





据法新社 9 月 5 日报道，特雷莎 · 梅说： “ 基于大量情报，政府得出结论，警方点名的两人 …… 是俄罗斯军事情报部门的成员。 ”





她说： “ 因此，这不是一次未经上级批准的擅自行动，几乎可以肯定的是，行动得到了俄罗斯政府高层的批准。 ”





另据法新社 9 月 5 日报道，英国检方 5 日称，他们已获得针对涉嫌在索尔兹伯里市对一名前间谍发动神经毒剂袭击的两名俄罗斯人的欧洲逮捕令。





警方确认，亚历山大 · 彼得罗夫和鲁斯兰 · 博希罗夫就是据称于今年 3 月试图用 “ 诺维乔克 ” 神经毒剂杀害俄罗斯前间谍谢尔盖 · 斯克里帕尔及其女儿尤利娅之人。





刑事检察院法律服务部门主管休 · 亨明说： “ 我们已获得欧洲逮捕令。（这）意味着，二人中任何一人一旦前往一个欧洲逮捕令有效的国家，就将被捕，并因这些指控而面临引渡。 ”





俄罗斯外交部发言人 5 日称，对彼得罗夫和博希罗夫一无所知，并指责英国当局在此案中操纵信息。





伦敦警察局助理局长尼尔 · 巴苏说，据信这两名嫌犯年龄为 40 多岁。他说： “ 他们可能在旅行时使用了化名，这些不是他们的真实姓名。 ”





巴苏还说，将把这两名男子的照片公之于众，希望有人能认出他们。他说，二人是在索尔兹伯里袭击案发生前两天即

3

月

2

日从莫斯科飞往伦敦的。

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