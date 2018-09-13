马来西亚官员：继续吸引中企赴马投资

“ 我们鼓励 ‘ 一带一路 ’ 的项目，尤其从 FDI （外国直接投资）方面来说，我们希望中国投资者来马投资，也一定会继续吸引中企来马投资。 ” 马来西亚国际贸易与工业部副部长王建民 12 日在中国南宁市接受中新社记者采访时表示。





9 月 12 日，第 15 届中国 — 东盟博览会暨中国 — 东盟商务与投资峰会在南宁举办，王建民此间与会。

“ 从贸易上来说，我对马中两国的合作非常有信心。 ” 王建民说，此次是他第一次参与中国 — 东盟博览会、中国 — 东盟商务与投资峰会，会期将访问中马钦州产业园区，目的是了解该园区的情况，回国后制定更好的计划推动两国贸易。

王建民表示，中国是东盟最大贸易伙伴，马来西亚是中国在东盟的第二大贸易伙伴，双方在多领域可展开合作。马来西亚有超过 20% 的人口是华人，中企在马投资创业具有语言、文化和生活适应上的优势和便利。

他认为，许多中国投资者对马来西亚有兴趣，也非常有信心。

“

我们有很多挑战，同时也有很多机遇。

”

他表示，马来西亚国际贸易与工业部会为马中企业传递更多投资信息，让双方企业能够携手合作，同时为中企在马贸易投资提供更多的机会。

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