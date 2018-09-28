美媒：台足以抵挡解放军攻击

美《外交政策》杂志今天发表专文认为，台海若爆发战争，台湾足以抵挡共军入侵，台湾与西方人都应对防卫台湾更乐观些。这篇题为《台湾能赢得与中国的战争》专文由曾住在中国的分析师坦纳 · 格里尔撰写。





塔夫茨大学政治学家迈克尔 · 贝克利、美国智库 2049 计划研究所研究人员伊恩 · 伊斯顿近期发布的两份研究报告呈现了台海战争的可能景况，让格里尔认为台海若爆发战争，结果会与北京所威胁的景况迥异。





专文指出，中国军方文件显示，台海战争会以飞弹揭开序幕，中国以飞弹打击台湾沿岸，目标锁定机场、通联枢纽、雷达设备、运输节点及政府办公室等，飞弹打击后接着展开人类史上最大规模的两栖登陆作战。





格里尔表示，伊斯顿评估台美日领袖在北京敌对行动的 60 多天前就能知道共军在做准备，时间足供台湾移转大部分指挥管制设施到坚固的山中隧道、将船舰开离港内、在海中布雷、分散及伪装各地的军事单位、将经济转供作战之需，以及分发武器给 250 万后备军人。





台湾西部沿岸仅有 13 处海滩可供共军登陆，每处均有因应作战的准备，很多沿海城镇都有化学工厂，意味共军展开攻击后，入侵部队得面临毒气威胁。





格里尔指出， 1990 至 1991 年的海湾战争期间，美国带领的联军投掷 8.85 万吨弹药都摧毁不了一辆伊拉克公路机动飞弹发射车，北约过去针对塞尔维亚防空设施发动 78 天空袭，只摧毁塞尔维亚 22 个机动飞弹连中的 3 个，没理由共军空军打击台湾空防与机动火炮时会有更高的成功率。





即便共军能幸免于登陆时的炮火，接下来他们还得面对台湾的地面部队，以及散布于稠密城市与各地丛林的 250 万名武装后备军人。在一个利于防守的年代，像台湾这样的小国不需要像共军那么大规模的军事预算，就能拒共军于彼岸。





格里尔认为，没有人比台湾民众更需知道前述这些有利情况，台湾人与西方人对防卫台湾应要比现在更为乐观。台湾无须以对等规模抵挡共军入侵，只需确保能买到足以让共军无法入侵的军备即可。这若能在美国获得解决，共军就不再有威胁开战的能力。

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