多国在联大呼吁安理会改革

日本首相安倍晋三和联合国秘书长古特雷斯 25 日一致同意，联合国需要改革以变得更有效率。日本外务省表示，在联合国大会期间举行的会谈中，古特雷斯表示愿意与日本密切合作以完成联合国的可持续发展目标，这些目标涵盖从减少贫困到气候变化等 17 个领域。





安倍和古特雷斯上一次会面是在今年 8 月联合国秘书长访问日本期间。古特雷斯成为第一位在任期内参加每年一度的长崎纪念活动的联合国秘书长。长崎是曾经被核弹袭击的两个日本城市之一。





日本、巴西、印度和德国的外长 25 日在纽约会面，呼吁就联合国改革进行政府间合作。这四个国家联合在一起支持彼此成为安理会常任理事国的努力。四国外长会面后，日本外务大臣河野太郎对记者说： “ 在决策和安理会成员方面需要改革。 ”





除此以外，河野分别与孟加拉国、科特迪瓦、意大利、约旦、摩洛哥和巴基斯坦的外长会面，讨论双边和国际事务。为了使联合国更加多样化，日本一直以来都表示想要成为联合国安理会常任理事国。





【俄罗斯卫星通讯社联合国 9 月 26 日电】土耳其总统埃尔多安在第 73 届联合国大会上呼吁联合国安理会改革。





他表示，世界上不是只有五个国家。埃尔多安表示： “ 安理会为五个常任理事国的利益服务，但却忽视其他地方人民的利益 …… 我们强调，联合国需要改革，首先是安理会。世界不只五个国家。 ” 他还说： “ 世界已经不是二战后的模样。 ” 土耳其领导人称： “ 为什么 194 个国家不能在联合国安理会内？为什么按照轮换原则他们不能拥有常任理事国席位？ ”





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