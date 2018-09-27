新西兰女总理带新生宝宝参加联大会议 英媒：史无前例

英媒称，新西兰总理杰辛达·阿德恩在美国纽约的联合国总部第一次发表讲话。她此行同时还另外有一个史无前例之举：她带着不满百日的新生女儿妮夫一同开会。
据英国广播公司网站9月25日报道，9月24日，阿德恩在联大会议上发言之前，还在与小妮夫一起玩耍。
报道称，阿德恩发言时，妮夫由爸爸克拉克·盖福德抱着“旁听”。
阿德恩是有史以来第二位在任上生子的民选国家领导人。
报道称，她在联合国大会曼德拉和平峰会上发表了讲话，主要讲述这位南非前总统给新西兰带来的“深远影响”。
报道还称，为参加本次的联合国大会，阿德恩计划了6天的行程。自妮夫今年6月21日出生后，阿德恩一直坚持母乳喂养，所以带着宝宝一起去开会“是非常实际可行的决定”。
据新西兰媒体报道，阿德恩透露“在新西兰，妮夫几乎总在我身边”。
报道称，不过，在参加联合国大会期间，爸爸盖福德承担起主要的照顾宝宝的责任。联合国还给妮夫发了一张通行证，上面戏称她是“第一宝宝”。
阿德恩向新西兰媒体表示，盖福德的旅费由他们自己承担，因为他此行“主要是照顾妮夫”。
报道称，妮夫于6月出生后，阿德恩只休了6个星期的产假，在8月恢复工作。她说：“这是一生当中过得最快的6个星期。”
联合国发言人斯特凡纳·迪雅里克表示，阿德恩总理此行显示，谁也比不上一个工作中的妈妈更有资格来代表新西兰。
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