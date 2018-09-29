    • 2018年9月29日

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    被母校摘画像 昂山素季又要遭加拿大除名荣誉公民

    星期六, 九月 29, 2018

    继美国暗示可能加强对缅甸制裁、联合国成立缅甸人权问题调查机构后，加拿大众议院也通过决议，要取消缅甸国务资政昂山素季的加拿大荣誉公民身份。
    　　
    BBC新闻928日报道，加拿大众议院周四进行投票，一致通过决议要求因罗兴亚人问题取消昂山素季的加拿大荣誉公民。
    　　
    加拿大荣誉公民为象征性身份，获此身份者并不需经过公民宣誓也不享受加拿大公民的权利。
    　　
    昂山素季于2007年获得该身份；包括她在内，加拿大政府共授予曼德拉、马拉拉等六人加拿大荣誉公民头衔。
    　　
    加拿大外交部发言人奥斯丁（Adam Austen）称，加拿大众议院的决定是基于昂山素季一直拒绝对罗兴亚人遭遇的种族灭绝发表公开指责
    　　
    奥斯丁表示，加拿大将继续对缅甸军方相关人员实施制裁，并要求种族灭绝的制造者接受国际机构调查。
    　　
    授予加拿大荣誉公民身份需经过众议院和参议院两院的同意，因此众议院周四通过的决议目前尚无法生效。
    　　
    此前，加拿大总理特鲁多在参加联合国大会时表示，国会可以考虑撤销昂山素季的荣誉公民身份，但他同时指出此举并不会缓解罗兴亚人道主义危机。
    　　
    去年8月，缅甸若开邦发生连环袭击事件，若开罗兴亚救世军宣布制造袭击。缅甸政府此后宣布该组织为恐怖组织，并展开清剿行动。
    　　
    自去年的清剿行动以来，有约70万罗兴亚人逃离缅甸，大部分涌入邻国孟加拉国。
    　　
    缅甸共有约110万罗兴亚人，信奉佛教的若开族人和信奉伊斯兰教的罗兴亚人长期存在矛盾。缅甸的主流民意认为罗兴亚人是来自孟加拉国的非法移民，拒绝承认罗兴亚是一个民族，政府也一直不承认罗兴亚人为缅甸公民。
    　　
    而缅甸军方在政府中依然保留了巨大影响力，内政部、边境事务部和国防部都由军方把控。
    　　
    上个月，联合国就罗兴亚人问题发布报告，指出缅甸的多名高级将领需因若开邦的种族灭绝事件接受调查。
    　　
    报告建议起诉包括缅军国防军总司令敏昂莱在内的六名高层将领，同时严厉批评昂山素季在罗兴亚人问题上的袖手旁观

    敏昂莱此前就罗兴亚人问题首次作出回应称没有任何国家、组织或团体有权对一个国家的主权进行干预和做出决定
    　　
    本周一，美国国务院也发布报告，指责缅甸军方精心策划和协调针对罗兴亚人的暴力行为。美国媒体推测，这份报告或成为美国政府加强对缅甸制裁的依据。
    　　
    周四，联合国人权理事会通过投票决定成立独立机构，专门用来收集缅甸的侵犯人权证据，为日后的起诉工作做准备。
    　　
    昂山素季一直拒绝用种族清洗来定义罗兴亚人问题，并在采访中指责大量假新闻的流传导致危机加剧。
    　　
    因为其在罗兴亚人问题上的态度，曾将昂山素季捧上神坛的西方国家也纷纷表示不满。此前，昂山素季的画像被母校牛津大学摘除，牛津市也撤销了其荣誉市民称号。
    　　
    去年，昂山素季在接受BBC采访时也坦言，自己不是特蕾莎修女，只是名政客

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