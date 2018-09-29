被母校摘画像 昂山素季又要遭加拿大除名荣誉公民

继美国暗示可能加强对缅甸制裁、联合国成立缅甸人权问题调查机构后，加拿大众议院也通过决议，要取消缅甸国务资政昂山素季的“加拿大荣誉公民”身份。
据BBC新闻9月28日报道，加拿大众议院周四进行投票，一致通过决议要求因罗兴亚人问题取消昂山素季的加拿大荣誉公民。
加拿大荣誉公民为象征性身份，获此身份者并不需经过公民宣誓也不享受加拿大公民的权利。
昂山素季于2007年获得该身份；包括她在内，加拿大政府共授予曼德拉、马拉拉等六人“加拿大荣誉公民”头衔。
加拿大外交部发言人奥斯丁（Adam Austen）称，加拿大众议院的决定是基于昂山素季“一直拒绝对罗兴亚人遭遇的种族灭绝发表公开指责”。
奥斯丁表示，加拿大将继续对缅甸军方相关人员实施制裁，并要求种族灭绝的制造者接受国际机构调查。
授予加拿大荣誉公民身份需经过众议院和参议院两院的同意，因此众议院周四通过的决议目前尚无法生效。
此前，加拿大总理特鲁多在参加联合国大会时表示，国会可以考虑撤销昂山素季的荣誉公民身份，但他同时指出此举并不会缓解罗兴亚人道主义危机。
去年8月，缅甸若开邦发生连环袭击事件，“若开罗兴亚救世军”宣布制造袭击。缅甸政府此后宣布该组织为恐怖组织，并展开清剿行动。
自去年的清剿行动以来，有约70万罗兴亚人逃离缅甸，大部分涌入邻国孟加拉国。
缅甸共有约110万罗兴亚人，信奉佛教的若开族人和信奉伊斯兰教的罗兴亚人长期存在矛盾。缅甸的主流民意认为罗兴亚人是来自孟加拉国的非法移民，拒绝承认罗兴亚是一个民族，政府也一直不承认罗兴亚人为缅甸公民。
而缅甸军方在政府中依然保留了巨大影响力，内政部、边境事务部和国防部都由军方把控。
上个月，联合国就罗兴亚人问题发布报告，指出缅甸的多名高级将领需因若开邦的“种族灭绝”事件接受调查。
报告建议起诉包括缅军国防军总司令敏昂莱在内的六名高层将领，同时严厉批评昂山素季在罗兴亚人问题上的“袖手旁观”。
敏昂莱此前就罗兴亚人问题首次作出回应称“没有任何国家、组织或团体有权对一个国家的主权进行干预和做出决定”。
本周一，美国国务院也发布报告，指责缅甸军方“精心策划和协调”针对罗兴亚人的暴力行为。美国媒体推测，这份报告或成为美国政府加强对缅甸制裁的依据。
周四，联合国人权理事会通过投票决定成立独立机构，专门用来收集缅甸的“侵犯人权证据”，为日后的起诉工作做准备。
昂山素季一直拒绝用“种族清洗”来定义罗兴亚人问题，并在采访中指责大量假新闻的流传导致危机加剧。
因为其在罗兴亚人问题上的态度，曾将昂山素季捧上神坛的西方国家也纷纷表示不满。此前，昂山素季的画像被母校牛津大学摘除，牛津市也撤销了其荣誉市民称号。
去年，昂山素季在接受BBC采访时也坦言，自己不是特蕾莎修女，“只是名政客”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost