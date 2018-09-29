被母校摘画像 昂山素季又要遭加拿大除名荣誉公民

继美国暗示可能加强对缅甸制裁、联合国成立缅甸人权问题调查机构后，加拿大众议院也通过决议，要取消缅甸国务资政昂山素季的 “ 加拿大荣誉公民 ” 身份。

据 BBC 新闻 9 月 28 日报道，加拿大众议院周四进行投票，一致通过决议要求因罗兴亚人问题取消昂山素季的加拿大荣誉公民。

加拿大荣誉公民为象征性身份，获此身份者并不需经过公民宣誓也不享受加拿大公民的权利。

昂山素季于 2007 年获得该身份；包括她在内，加拿大政府共授予曼德拉、马拉拉等六人 “ 加拿大荣誉公民 ” 头衔。

加拿大外交部发言人奥斯丁（ Adam Austen ）称，加拿大众议院的决定是基于昂山素季 “ 一直拒绝对罗兴亚人遭遇的种族灭绝发表公开指责 ” 。

奥斯丁表示，加拿大将继续对缅甸军方相关人员实施制裁，并要求种族灭绝的制造者接受国际机构调查。

授予加拿大荣誉公民身份需经过众议院和参议院两院的同意，因此众议院周四通过的决议目前尚无法生效。

此前，加拿大总理特鲁多在参加联合国大会时表示，国会可以考虑撤销昂山素季的荣誉公民身份，但他同时指出此举并不会缓解罗兴亚人道主义危机。

去年 8 月，缅甸若开邦发生连环袭击事件， “ 若开罗兴亚救世军 ” 宣布制造袭击。缅甸政府此后宣布该组织为恐怖组织，并展开清剿行动。

自去年的清剿行动以来，有约 70 万罗兴亚人逃离缅甸，大部分涌入邻国孟加拉国。

缅甸共有约 110 万罗兴亚人，信奉佛教的若开族人和信奉伊斯兰教的罗兴亚人长期存在矛盾。缅甸的主流民意认为罗兴亚人是来自孟加拉国的非法移民，拒绝承认罗兴亚是一个民族，政府也一直不承认罗兴亚人为缅甸公民。

而缅甸军方在政府中依然保留了巨大影响力，内政部、边境事务部和国防部都由军方把控。

上个月，联合国就罗兴亚人问题发布报告，指出缅甸的多名高级将领需因若开邦的 “ 种族灭绝 ” 事件接受调查。

报告建议起诉包括缅军国防军总司令敏昂莱在内的六名高层将领，同时严厉批评昂山素季在罗兴亚人问题上的 “ 袖手旁观 ” 。





敏昂莱此前就罗兴亚人问题首次作出回应称 “ 没有任何国家、组织或团体有权对一个国家的主权进行干预和做出决定 ” 。

本周一，美国国务院也发布报告，指责缅甸军方 “ 精心策划和协调 ” 针对罗兴亚人的暴力行为。美国媒体推测，这份报告或成为美国政府加强对缅甸制裁的依据。

周四，联合国人权理事会通过投票决定成立独立机构，专门用来收集缅甸的 “ 侵犯人权证据 ” ，为日后的起诉工作做准备。

昂山素季一直拒绝用 “ 种族清洗 ” 来定义罗兴亚人问题，并在采访中指责大量假新闻的流传导致危机加剧。

因为其在罗兴亚人问题上的态度，曾将昂山素季捧上神坛的西方国家也纷纷表示不满。此前，昂山素季的画像被母校牛津大学摘除，牛津市也撤销了其荣誉市民称号。

去年，昂山素季在接受

BBC

采访时也坦言，自己不是特蕾莎修女，

“

只是名政客

”

。

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