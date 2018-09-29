安倍谢美不对汽车加税 特朗普：这是和晋三的友情

以美国总统特朗普要求削减对日贸易逆差为开端的美日贸易问题，于当地时间 9 月 26 日（北京时间 27 日凌晨）在纽约举行首脑会谈时暂时达成妥协。《日本经济新闻》认为，日方虽然就启动包括农产品等关税在内的美日双边 “ 货物贸易协定 ” （ TAG ）谈判作出了让步，但眼下避免了美方欲对汽车实施的追加关税。日本暂且成功守住了防线。

特朗普提到 “ 与晋三的友情 ”

日本首相安倍晋三： “ 不对我们适用（美国《贸易扩大法》） 232 条款，非常感谢。 ”

美国总统特朗普： “ 这是和晋三（ Shinzo ）的友情。 ”

结束首脑会谈后，对于向自己一边靠近的安倍，特朗普提到了 “ 友情 ” 一词。

在美日贸易磋商（ FFR ）中，日本经济财政再生相茂木敏充被命令全权负责，但从美方来看，最终决定权不在美国贸易代表办公室（ USTR ）代表罗伯特 · 莱特希泽手中，而是由特朗普掌握。安倍身边人士曾有意见担心 “ 不管事务级如何磋商，都有可能被特朗普推翻 ” 。因此，日本方面之前就将两位首脑的晚餐会视为决定成败的关键机会。

晚餐会最初预定以特朗普大厦（ Trump Tower ）内的餐厅作为会场，但最后根据特朗普的提议，改为大厦内的总统住所。这是安倍在美国总统选举之后赶来祝贺特朗普当选、对 2 人来说都具有特别意义的场所。

“ 晋三，听我说 ” ，特朗普在朝鲜局势的磋商上花费了大部分时间，贸易问题的话题集中于别国。在交谈中，特朗普几乎没有发出表示美日贸易存在问题的发言，安倍事先准备的 “ 发言提纲 ” 没有派上用场。

“ 看现在的情况，应该没问题 ” ，安倍在晚餐会后，通过电话向刚刚迎来早晨的东京转达了情况进展。 “ 特朗普或许不会出尔反尔 ” ，日本首相官邸内出现了感到放心的声音。

一方面，面对与莱特希泽直接谈判的茂木曾仔细研究了欧盟（ EU ） 7 月下旬与美国签署的协议的表述。他自主拟定了共同声明草案，并于 25 日交给了莱特希泽。共同声明考虑到避免美方提高汽车关税，明确表示 “ 不采取违背合作精神的行动 ” 。茂木的战略成功奏效。

日本政府制定的战略着眼于截至确定特朗普连任的 2020 年美国总统选举的政治日程。在特朗普政府上台后，日本加快推进了跨太平洋伙伴关系协定（ TPP ）等。如果 TPP 协定在 2019 年生效，日本进口的农产品的关税将大幅下降。这就给美方造成了一种局面，也就是说即使让日本做出一定让步，如果无法在谈判中拿出明显成果的话，美国农业团体的不满也将指向特朗普。但在《日本经济新闻》看来，坐到双边谈判的桌子前可也能成为今后的火种。

日本面临与 1980 年代不同的状况





莱特希泽在私底下的磋商中，对于汽车关税的谈判并没有放弃强硬姿态。安倍随行人员表示，莱特希泽将汽车相关领域排除在新磋商对象之外，试图留下美国单方面启动额外关税的余地。日方对此表示反对，结果谈判重新开始，但美方提出了进一步暗示额外关税的表述。日本方面加强了危机感。汽车行业已有声音表示， “ 如果是 25% 的关税，经营将陷入危机 ” 。

美日双方最终以 “ 美国力争增加本国汽车产业的制造及雇用 ” 这一表述达成妥协。即便如此，日本政府相关人士仍表示担忧，称 “ 可以解读为留下了美国启动关税的余地 ” 。

报道还称，美国目前被贸易战和北美自由贸易协定（

NAFTA

）拖住，对美国来说，日本在贸易问题上的优先程度较低。在

1980

年代，日本以汽车为中心，曾面临美国的强烈攻势。此次，美方忙于与欧洲、加拿大等国的谈判，这形成了有利局面。与

1980

年代不同，日本在国内生产总值（

GDP

）上已被中国超越，如今已经降至世界第

3

位。

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