安倍谢美不对汽车加税 特朗普：这是和晋三的友情

以美国总统特朗普要求削减对日贸易逆差为开端的美日贸易问题，于当地时间9月26日（北京时间27日凌晨）在纽约举行首脑会谈时暂时达成妥协。《日本经济新闻》认为，日方虽然就启动包括农产品等关税在内的美日双边“货物贸易协定”（TAG）谈判作出了让步，但眼下避免了美方欲对汽车实施的追加关税。日本暂且成功守住了防线。
特朗普提到“与晋三的友情”
日本首相安倍晋三：“不对我们适用（美国《贸易扩大法》）232条款，非常感谢。”
美国总统特朗普：“这是和晋三（Shinzo）的友情。”
结束首脑会谈后，对于向自己一边靠近的安倍，特朗普提到了“友情”一词。
在美日贸易磋商（FFR）中，日本经济财政再生相茂木敏充被命令全权负责，但从美方来看，最终决定权不在美国贸易代表办公室（USTR）代表罗伯特·莱特希泽手中，而是由特朗普掌握。安倍身边人士曾有意见担心“不管事务级如何磋商，都有可能被特朗普推翻”。因此，日本方面之前就将两位首脑的晚餐会视为决定成败的关键机会。
晚餐会最初预定以特朗普大厦（Trump Tower）内的餐厅作为会场，但最后根据特朗普的提议，改为大厦内的总统住所。这是安倍在美国总统选举之后赶来祝贺特朗普当选、对2人来说都具有特别意义的场所。
“晋三，听我说”，特朗普在朝鲜局势的磋商上花费了大部分时间，贸易问题的话题集中于别国。在交谈中，特朗普几乎没有发出表示美日贸易存在问题的发言，安倍事先准备的“发言提纲”没有派上用场。
“看现在的情况，应该没问题”，安倍在晚餐会后，通过电话向刚刚迎来早晨的东京转达了情况进展。“特朗普或许不会出尔反尔”，日本首相官邸内出现了感到放心的声音。
一方面，面对与莱特希泽直接谈判的茂木曾仔细研究了欧盟（EU）7月下旬与美国签署的协议的表述。他自主拟定了共同声明草案，并于25日交给了莱特希泽。共同声明考虑到避免美方提高汽车关税，明确表示“不采取违背合作精神的行动”。茂木的战略成功奏效。
日本政府制定的战略着眼于截至确定特朗普连任的2020年美国总统选举的政治日程。在特朗普政府上台后，日本加快推进了跨太平洋伙伴关系协定（TPP）等。如果TPP协定在2019年生效，日本进口的农产品的关税将大幅下降。这就给美方造成了一种局面，也就是说即使让日本做出一定让步，如果无法在谈判中拿出明显成果的话，美国农业团体的不满也将指向特朗普。但在《日本经济新闻》看来，坐到双边谈判的桌子前可也能成为今后的火种。
日本面临与1980年代不同的状况
莱特希泽在私底下的磋商中，对于汽车关税的谈判并没有放弃强硬姿态。安倍随行人员表示，莱特希泽将汽车相关领域排除在新磋商对象之外，试图留下美国单方面启动额外关税的余地。日方对此表示反对，结果谈判重新开始，但美方提出了进一步暗示额外关税的表述。日本方面加强了危机感。汽车行业已有声音表示，“如果是25%的关税，经营将陷入危机”。
美日双方最终以“美国力争增加本国汽车产业的制造及雇用”这一表述达成妥协。即便如此，日本政府相关人士仍表示担忧，称“可以解读为留下了美国启动关税的余地”。
报道还称，美国目前被贸易战和北美自由贸易协定（NAFTA）拖住，对美国来说，日本在贸易问题上的优先程度较低。在1980年代，日本以汽车为中心，曾面临美国的强烈攻势。此次，美方忙于与欧洲、加拿大等国的谈判，这形成了有利局面。与1980年代不同，日本在国内生产总值（GDP）上已被中国超越，如今已经降至世界第3位。
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