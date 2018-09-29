    • 2018年9月29日

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    安倍谢美不对汽车加税 特朗普：这是和晋三的友情

    星期六, 九月 29, 2018

    以美国总统特朗普要求削减对日贸易逆差为开端的美日贸易问题，于当地时间926日（北京时间27日凌晨）在纽约举行首脑会谈时暂时达成妥协。《日本经济新闻》认为，日方虽然就启动包括农产品等关税在内的美日双边货物贸易协定TAG）谈判作出了让步，但眼下避免了美方欲对汽车实施的追加关税。日本暂且成功守住了防线。
    　　
    特朗普提到与晋三的友情
    　　
    日本首相安倍晋三：不对我们适用（美国《贸易扩大法》）232条款，非常感谢。
    　　
    美国总统特朗普：这是和晋三（Shinzo）的友情。
    　　
    结束首脑会谈后，对于向自己一边靠近的安倍，特朗普提到了友情一词。
    　　
    在美日贸易磋商（FFR）中，日本经济财政再生相茂木敏充被命令全权负责，但从美方来看，最终决定权不在美国贸易代表办公室（USTR）代表罗伯特·莱特希泽手中，而是由特朗普掌握。安倍身边人士曾有意见担心不管事务级如何磋商，都有可能被特朗普推翻。因此，日本方面之前就将两位首脑的晚餐会视为决定成败的关键机会。
    　　
    晚餐会最初预定以特朗普大厦（Trump Tower）内的餐厅作为会场，但最后根据特朗普的提议，改为大厦内的总统住所。这是安倍在美国总统选举之后赶来祝贺特朗普当选、对2人来说都具有特别意义的场所。
    　　
    晋三，听我说，特朗普在朝鲜局势的磋商上花费了大部分时间，贸易问题的话题集中于别国。在交谈中，特朗普几乎没有发出表示美日贸易存在问题的发言，安倍事先准备的发言提纲没有派上用场。
    　　
    看现在的情况，应该没问题，安倍在晚餐会后，通过电话向刚刚迎来早晨的东京转达了情况进展。特朗普或许不会出尔反尔，日本首相官邸内出现了感到放心的声音。
    　　
    一方面，面对与莱特希泽直接谈判的茂木曾仔细研究了欧盟（EU7月下旬与美国签署的协议的表述。他自主拟定了共同声明草案，并于25日交给了莱特希泽。共同声明考虑到避免美方提高汽车关税，明确表示不采取违背合作精神的行动。茂木的战略成功奏效。
    　　
    日本政府制定的战略着眼于截至确定特朗普连任的2020年美国总统选举的政治日程。在特朗普政府上台后，日本加快推进了跨太平洋伙伴关系协定（TPP）等。如果TPP协定在2019年生效，日本进口的农产品的关税将大幅下降。这就给美方造成了一种局面，也就是说即使让日本做出一定让步，如果无法在谈判中拿出明显成果的话，美国农业团体的不满也将指向特朗普。但在《日本经济新闻》看来，坐到双边谈判的桌子前可也能成为今后的火种。
    　　
    日本面临与1980年代不同的状况

    莱特希泽在私底下的磋商中，对于汽车关税的谈判并没有放弃强硬姿态。安倍随行人员表示，莱特希泽将汽车相关领域排除在新磋商对象之外，试图留下美国单方面启动额外关税的余地。日方对此表示反对，结果谈判重新开始，但美方提出了进一步暗示额外关税的表述。日本方面加强了危机感。汽车行业已有声音表示，如果是25%的关税，经营将陷入危机
    　　
    美日双方最终以美国力争增加本国汽车产业的制造及雇用这一表述达成妥协。即便如此，日本政府相关人士仍表示担忧，称可以解读为留下了美国启动关税的余地
    　　
    报道还称，美国目前被贸易战和北美自由贸易协定（NAFTA）拖住，对美国来说，日本在贸易问题上的优先程度较低。在1980年代，日本以汽车为中心，曾面临美国的强烈攻势。此次，美方忙于与欧洲、加拿大等国的谈判，这形成了有利局面。与1980年代不同，日本在国内生产总值（GDP）上已被中国超越，如今已经降至世界第3位。
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