特朗普对印度“不仁慈” 美印接连爆出重大分歧

首届美国印度 “2+2” 高层对话将于 9 月 6 日在印度首都新德里举行。就在美国国务卿蓬佩奥和国防部长马蒂斯准备动身前往印度之际，接连爆出的 “ 重大分歧 ” 不断给会谈添堵。首先是印度不顾美国反对，坚持购买俄罗斯的 S—400 防空系统，美国已经放出话要为此制裁印度。其次是美国 11 月要制裁那些从伊朗购买石油的国家，而印度正是伊朗石油的一大买家。

美国彭博社称， “ 制裁威胁让美印合作蒙上阴影 ” 。此外，一段在新德里迅速传开的视频也让印度心生疑窦，在视频中，美国总统特朗普模仿印度总理莫迪的英语口音，显然不够尊重。《纽约时报》援引印度外交官的说法称： “ 印度刚刚接受这样一种观点，即特朗普不会像以前的美国总统以仁慈来对待印度。 ”

“ 美印 2+2 对话为我们提供了历史性机会，让我们不断加强伙伴关系、探索增进安全合作的方式 ” ，美国最高军事官员 —— 参联会主席约瑟夫 · 邓福德 3 日告诉将与他一起前往印度的记者。 “ 美国之音 ” 报道称，一名美国国务院高级官员说： “2+2 对话是加强美国与印度在关键外交和安保事项上合作的主要机会。 ” 他还说，这次对话显示出，世界上最大民主国家之间 “ 加深战略伙伴关系 ” 。





“ 美国和印度将在本周的高层会谈中寻求最终确定一系列国防协议，旨在使两军接近，并抵消中国在该地区的影响力 ” ，路透社 4 日报道称，美印将在对话中讨论出售无人机、互换卫星信息、进行联合军演等问题。一位不愿透露姓名的美国高级官员表示，两国正在考虑进行大型联合军演 —— 将包括陆、海、空部队。路透社评论说，两个国家已经进行过海军演习、空军演习，甚至还有特种部队的演习，但举办涉及三军的大型军演代表着防务合作的扩大。

印度新德里电视台 4 日报道说，美国代表团将于 5 日抵达新德里， “2+2” 对话将在第二天举行。在对话中，美国希望与印度最终达成 “ 通信兼容性和安全协议 ” ，该协议将促进两军之间的安全通信交换，为华盛顿向印度出售敏感的防御设备打开大门，比如武装无人机。印度军方消息人士称，双方还在就 “ 地理空间基本交流和合作协议 ” 进行谈判，该协议将使他们能够分享先进的导航和导弹定位卫星数据。

《纽约时报》说，几十年来，美国一直希望印度能够成为平衡中国经济和军事实力的力量。为了显示印度作为美国战略盟友的重要性，美国国防部今年将太平洋司令部改名为印度洋

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太平洋司令部。特朗普政府的第一任国务卿蒂勒森将发展与印度关系描述为他任职期间最重要的举措之一，国防部长马蒂斯也同样致力于此。

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