英媒称太空垃圾危及宇宙探索：或“击落”太空船

英媒称，太空垃圾使美国国家航空航天局（ NASA ）的任务面临危险，有可能撞落宇航员的太空船。





据英国《明星日报》网站 9 月 2 日报道，美国总统特朗普 2017 年发表声明后，美国国家航空航天局（ NASA ）的专家一直在制订计划，准备重返月球，甚至是前往更远的地方。





但有些人提出一个理论，即 “ 太空垃圾 ” 可能会阻碍未来的探索活动。大部分碎片由丢失的设备、卫星以及所谓的 “ 废弃宇宙飞船 ” 组成。





专家们担心，如果垃圾数量增加，有可能破坏航天机构的太空探险计划。





美国国防部下属的战略司令部估计，环绕地球的轨道上有 17852 个大型人造物体。据信，较小的物体 —— 直径约为 0.4 英寸（约合 1 厘米） —— 的数量达到惊人的 1.7 亿个。





道格拉斯 · 凯斯勒博士最早于 20 世纪 70 年代提出存在上述威胁 —— 被称为凯斯勒症候群。该理论称，碎片的密度之大可能会令任何前往地球大气层以外的计划被叫停。这将意味着不得不搁置前往月球和火星的任务，直到从大气层中移除足够多的碎片。





凯斯勒博士认为，在最坏的情况下，这甚至有可能导致在几代人的时间里无法开展此类活动。





NASA

的一名发言人称：

“

近地太空环境中充斥着人造的轨道碎片以及自然产生的流星微粒。我们的团队为航天器撞击风险评估活动提供了一个全面的地球轨道碎片环境模型，以防空间碎片撞击人造航天器以及地面资产。利用地基望远镜和雷达，我们借助光学和雷达手段研究和描绘碎片环境。我们的科学家还为

NASA

发射的资产进行重要的使用期限预测，提供轨道物体再入大气层地面撞击足迹和风险评估结果，并参与缓冲技术的研发。

”

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