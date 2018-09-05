英媒称太空垃圾危及宇宙探索：或“击落”太空船

英媒称，太空垃圾使美国国家航空航天局（NASA）的任务面临危险，有可能撞落宇航员的太空船。
据英国《明星日报》网站9月2日报道，美国总统特朗普2017年发表声明后，美国国家航空航天局（NASA）的专家一直在制订计划，准备重返月球，甚至是前往更远的地方。
但有些人提出一个理论，即“太空垃圾”可能会阻碍未来的探索活动。大部分碎片由丢失的设备、卫星以及所谓的“废弃宇宙飞船”组成。
专家们担心，如果垃圾数量增加，有可能破坏航天机构的太空探险计划。
美国国防部下属的战略司令部估计，环绕地球的轨道上有17852个大型人造物体。据信，较小的物体——直径约为0.4英寸（约合1厘米）——的数量达到惊人的1.7亿个。
道格拉斯·凯斯勒博士最早于20世纪70年代提出存在上述威胁——被称为凯斯勒症候群。该理论称，碎片的密度之大可能会令任何前往地球大气层以外的计划被叫停。这将意味着不得不搁置前往月球和火星的任务，直到从大气层中移除足够多的碎片。
凯斯勒博士认为，在最坏的情况下，这甚至有可能导致在几代人的时间里无法开展此类活动。
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