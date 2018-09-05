美国警局公布新报告：刘强东是涉嫌一级強暴重罪

据美国媒体报道，美国明尼阿波利斯警察局周二公布京东创始人刘强东案件的报告，报告内容显示，刘强东8月31日当晚，是以涉嫌“强暴”重罪遭逮捕。

警方的报告更清楚地说明了对刘强东的指控的性质，当局此前一直对此含糊不清。报告称，指控的罪行是“刑事性接触-强奸”，并说不涉及家庭暴力。

明尼阿波利斯警察局发言人约翰-艾尔德（John Elder）表示，刚刚公布的五页文件，是逮捕刘强东当晚的警察记录，警方接到举报后赶到现场，依据受害者描述完成报告。

报告显示，警方接到性犯罪强暴的举报后到场，受害人报案完成后，警方发给了她报案的蓝卡，同时也拍下现场及受害人照片。嫌犯遭逮捕后，转送到亨内平郡监狱关押，此案进行调查时，警察随身摄影机全程开启。

警方同时表示，尽管该案现在被作为“强奸案”调查，但刘强东还未被控罪，也因此他没有被限制出境，得以返回中国。警方也表示，现在还处于初步调查阶段，最终刘强东仍然可能不会被控罪；他们也相信如果需要，刘强东会回美接受调查。

警方在报告中是以609.342的罪名控罪刘强东，根据明尼苏达州的法律，609.342为性犯罪五级中的一级重罪。 此前就有人指出，刘强东在餐厅内扯掉女方内衣。

警方同时表示，尽管该案现在被作为“强奸案”调查，但刘强东还未被控罪，也因此他没有被限制出境，得以返回中国。警方也表示，现在还处于初步调查阶段，最终刘强东仍然可能不会被控罪；他们也相信如果需要，刘强东会回美接受调查。

据悉，明尼苏达州当地法律将性侵罪名分为五级，第五级罪名最轻。 针对这类案件，检方的起诉时间也有时效限制。如果是最轻的第五级罪名指控，那么其上诉期限为3年，如果是最重的第一级罪名指控，那么上诉期限为5年。

明尼阿波利斯警察局发言人艾尔德周二表示，如果有任何对刘强东的指控，也要等到周五完成刑事调查后才会提起诉讼。





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