大量死亡鲸冲上英国海滩 英专家称潜艇或是罪魁祸首

美媒称，海洋研究人员称，在英国海岸附近神秘死亡的鲸数量创了纪录，这可能是北大西洋海底交通繁忙的结果。





据美国《新闻周刊》网站报道，在仅仅一个月的时间里，至少 43 头柯氏喙鲸的尸体被冲上了苏格兰西部的 5 个岛屿。这意味着，在该国外赫布里底群岛的伊莱、斯凯、提里、马尔瓦和乌尔瓦等岛屿附近海域，这种鲸的死亡率达到了年均死亡率的 15 倍。本周早些时候，随着两具尸体被冲上距格拉斯哥约 70 英里的金特雷半岛，大量鲸尸开始抵达苏格兰大陆。





报道称，在群岛海滩上的这种恐怖景象促使英国政府开始调查这种病态趋势。政府专家怀疑，这可能是海上交通 -- 尤其是在鲸栖息地附近水下航行的船只 -- 造成的。





“ 这个物种对声呐非常敏感，因为它们可下潜达 3 公里， ” 正在调查鲸死亡现象的政府资助的苏格兰海洋动物搁浅计划的数据分析师玛丽埃尔滕 · 特斯凯特对《泰晤士报》说： “ 这可能对鲸的数量产生真正的影响，因此我们希望在调查结束后向英国政府提出更有针对性的问题。 ”





报道指出，潜艇或地震勘测的声呐信号可能会让海洋哺乳动物非常苦恼。声呐波可以吓到深度潜水的鲸，导致它们上浮出水面的速度过快，从而导致它们出现减压病或潜水员病之类的症状。从一个压力水平迅速过渡到另一个压力水平实际上会导致体内气泡积聚，从而可能引发休克和呼吸困难。





报道称，苏格兰海洋动物搁浅计划团队仍在确定造成鲸死亡的确切原因。为该计划收集海洋动物搁浅报告的尼克 · 戴维森上周说，附近的爱尔兰海岸也出现了柯氏喙鲸的尸体。





“ 显然发生了一些事情，很可能发生在爱尔兰大陆架上， ” 他说： “2008 年和 2014-2015 年冬天都发生过涉及这个物种的群体事件，但规模都没有这么大。这是史无前例的。 ”





《泰晤士报》强调了英国国防大臣加文 · 威廉森的言论，威廉森今年 5 月曾说，俄罗斯在北大西洋的潜艇活动增加了 10 倍。





报道称，之后不久，美国海军作战部长约翰 · 理查森上将也说，俄罗斯的潜艇活动正在重新抬头。北约和英国国防部也就这类活动的增加发出过警告，但苏格兰海洋动物搁浅计划尚未确定到底罪魁祸首是什么。





“

原因还不清楚。但主要嫌疑之一是中程声呐。这是世界上潜水最深的鲸。声呐可能会导致它们生病，

”

他说：

“

我们已经联系了军方，但不管是什么原因，肯定都是发生在公海上，而其中可能涉及到海军。

”

Twitter

sgnypost





