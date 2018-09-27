耶鲁大学教授：美挑起关税战破坏全球稳定

美国《纽约时报》网站 9 月 21 日刊文称，特朗普政府在关税和贸易领域的 “ 美国优先 ” 策略不仅涉及财政问题，还提出了对战争与和平至关重要的疑问。这听起来可能有些夸张。但耶鲁大学的两位法学教授乌娜 · 哈撒韦和斯科特 · 夏皮罗证明：如果特朗普政府严重扰乱已经存在了数十年的全球共识，世界可能会变得危险得多。





咄咄逼人将付出高昂代价





夏皮罗教授说： “ 尽管这个世界不完美，但在运作中遵循了这样一种谅解：战争是非法的，贸易制裁是惩罚侵略行为的合法手段。但是，制裁只有在健康的国际贸易体制下和国际法的规则下才有效。这些现在都受到了质疑。 ”





文章称，除了对中国商品加征关税，美国还在酝酿与几个盟友的贸易争端。外界正在认真计算消费者、企业和世界经济付出的代价。





但是，两位学者说，美国政府咄咄逼人的做法可能会付出高昂得多的代价。两位学者说，二战后世界的相对繁荣与和平在很大程度上要归功于一项如今鲜为人知的国际条约 —— 《凯洛格 - 白里安公约》（也称《非战公约》）。





文章称，从 1928 年签署该条约开始，出现了一系列法律和制度调整，帮助建立了一套如今像空气一样无处不在但无人注意的世界秩序规则。两位教授说，特朗普政府的行动和威胁正在危及这种稳定的环境。





哈撒韦说， “ 试想，如果特朗普政府与其他国家的冲突升级，打破了目前的国际共识，我们可能会重新进入什么样的世界。 ”





她说，如果没有蓬勃的贸易，一些地缘政治争端可能更容易演变成大国之间的军事对抗。互利互惠的商务 —— 和遵守使之成为可能的国际规则的必要性 —— 成功缓和了主权国家的行为。





可改革而非破坏世贸规则





夏皮罗教授说，为提高美国的相对地位而展开强硬但相互尊重的谈判是完全正当的。他说： “ 我认为，任何人都不会认为当前体系是完美的。但是，从内部改革这个体系与彻底摧毁它不是一回事。 ”





他说，世界贸易组织的日常规则和仲裁程序通常不会引起太多关注，但如果要在世界各地顺畅而和平地开展贸易，这些规则和程序至关重要。





文章称，特朗普以国家安全条款来支持贸易要求，在该组织制造了一场危机。





据《政治报》报道，情况已经非常糟糕，以至欧盟开始 “ 尽最后的努力 ” 修复世贸组织。





夏皮罗教授说，政府决定放弃《跨太平洋伙伴关系协定》，并且利用高压手段修改或放弃《北美自由贸易协定》。该决定集中体现了特朗普总统采用的 “ 单打独斗的方式 ” 。





哈撒韦说，在这种情况下，通过谈判化解当前的贸易争端将是个圆满结局。如若不然，世界可能面临的黯淡前景是：发生了冲突，却没有和平化解冲突的规则或手段。美国仍将是这个世界中的强大参与者，但它将要玩一场危险得多的游戏。

Twitter

sgnypost





