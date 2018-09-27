NASA科学家称地球正在摇摆：部分原因是受人类影响

英媒称，位于加利福尼亚州的美国国家航空航天局（ NASA ）喷气推进实验室的科学家称，地球正在摇摆，并且在上世纪已经移动了 10 多米。科学家称，部分原因是人类活动对地球产生了影响。





据英国《镜报》网站 9 月 25 日报道，通过追踪整个 20 世纪所发生的变化， NASA 创建了模型，并利用观测数据来确定是什么变化让地球摇摆。从科学上讲，这被称为 “ 极移 ” 。





报道称，地球不是一个完美的球体，旋转方式也并不流畅。相反，它会移动和摇摆。





NASA 已经确定了地球这样运动的三个主要原因。第一个原因是冰后回弹，科学家们曾认为这是造成地球摇摆的唯一原因。这种回弹发生在冰川覆盖大面积区域的时期。这导致冰川边缘处的地表收缩和膨胀。随着冰川融化，膨胀区域的位置发生变化，这令地球的质量重新分布。尽管最后一个冰川期在 2.6 万年前结束，但地球仍在缓慢地改变形状。





第二个原因是所谓的 “ 地幔对流 ” 。该理论（与冰融化理论类似）的内容是，地核中大型岩石的移动可能也是导致地球摇摆的部分原因。这些岩石像放在灶台上加热的汤里的大块食物一样移动。它们先是上升，然后回落，导致地球质量分布发生重大变化。 NASA 称，并不确定这会对地球的摇摆造成何种程度的影响。





第三个原因至少在一定程度上与人类有关。那就是气候变化导致地球环境迅速变暖。格陵兰岛冰盖的融化意味着大量冰融入海洋。这改变了质量的分布，可能会导致摇摆。





摇摆并不会对生命构成重大威胁。然而，这的确给航行活动带来了挑战。不过，对这个摇摆的星球而言，技术能做出补救。

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