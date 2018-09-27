特朗普曾说美国人被当傻子 美媒：现在他办到了

“ 这如同美国的告别演说 —— 告别多边主义、贸易自由主义的世界秩序。 ” 德国《时代周刊》 26 日说， “ 每个国家只关心自己的利益，不再合作，这是美国总统提出的理想世界，但这是一个危险的愿景 ” 。对于特朗普 25 日的联大演讲，多家媒体批评为 “ 失败 ” 。 26 日主持联合国安理会会议时，特朗普延续了其备受争议的风格。与其联大演讲一样，他将矛头对准伊朗，称该国自伊核协议签署以来， “ 侵略性 ” 不断升高，美国实施制裁也是因为伊朗的 “ 恶意行为 ” 。一边在孤立主义的道路上越走越远，一边对其他国家大加指责，特朗普及美国政府在联大舞台上招致的反对声音之多也就可想而知。

25 日在联合国大会登台亮相的国家元首或政府首脑共有 35 位。除了伊朗和法国，巴西、埃及、墨西哥等国领导人的发言内容也与特朗普不在一个频道上，他们倡导多边主义，反对贸易保护主义。就连与特朗普称兄道弟的日本首相安倍晋三也表示，他要做自由贸易的旗手，完成 “ 将自由贸易的好处惠及全世界的使命 ” 。

俄新网 26 日称，值得一提的是，土耳其总统埃尔多安在特朗普发言时离开了会议大厅。而他在之后的发言中批评美国资助 2016 年 7 月在土耳其企图策划政变导致数千人伤亡的居伦运动组织。

对于特朗普第二次在联大发表演讲，绝大部分美国媒体在 26 日的报道标题中都提到一个词：笑柄。这源于特朗普在开场一分钟后出现的尴尬一幕 —— 当他称其政府在不到两年时间取得几乎比美国史上任何政府都要多的成就时，全场爆发哄笑，他随后说道： “ 我没想到会有这样的反应，不过没关系。 ” 美国 “ 政治 ” 新闻网站 26 日说，尴尬的是，特朗普的演讲以嘲笑开场，之后台下观众的反应不乏皱眉、耸肩，而在结束时，几乎听不到掌声。

美国《华盛顿邮报》 26 日说，特朗普在联合国遭受了他一直以来都十分害怕的对待。早在上世纪 80 年代中期，特朗普就曾说，全世界都认为美国人是 “ 傻子 ” 。到 2014 年，他仍然在推特上说，美国是 “ 整个世界的笑料 ” 。《华盛顿邮报》称，那时候，特朗普所言不是真的，但现在，他办到了，真可谓 “ 因果报应 ” 。美国布鲁金斯学会学者莱特说： “ 他是我印象中第一个在世界面前被人嘲笑的美国总统。 ”





美国 VOX 新闻网站说，开场的尴尬瞬间揭露了一个事实：特朗普试图定下 “ 强大的美国 ” 的基调，但却遭到了质疑。德国《法兰克福评论报》 26 日以 “ 皇帝的新装 ” 形容这一幕，称特朗普在全世界政府首脑前吹嘘他的成就，如同没有穿衣服的皇帝。在他的领导下，美国不再是国际合作的支持者，而成为最大的刹车手。

《华盛顿邮报》称，特朗普心中有一个阴暗的

“

美国处境

”

：这个美国正遭受全世界国家的围困。然而事实上是，其他国家不会像美国这样摒弃全球主义。当特朗普的策略或许能提供某些短期影响力之际，被他推来推去的国家开始探索其他选项。

CNN

说，在如今特朗普演讲的听众中，应该也有人听到过来自上世纪

30

年代的回响。具有讽刺意味的是，成立联合国正是为了克服来自历史中那个黑暗时刻的全球恐惧感。鲁哈尼在

25

日的演讲中提到，如今美国

“

极端民族主义

”

和

“

恐惧外国人

”

的倾向与纳粹有相似之处。

Twitter

sgnypost





