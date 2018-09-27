规模大 哈萨克斯坦将“化学阉割”2000名性犯罪者

哈萨克斯坦政府日前宣布，近期将执行《化学阉割法》，届时会有 2000 名性犯罪者接受化学阉割手术。

据路透社报道，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫（ Nursultan Nazarbayev ）目前已经拨出约 2.3 万英镑的预算，采购几千支化学注射剂，用于执行化学阉割惩罚。





据报道，近几年哈萨克斯坦的儿童性侵案件有倍增的趋势，平均每年发生 1 千件。但跟据哈萨克法律，性犯罪最高判有期徒刑 20 年。为了加强对性侵犯罪的惩罚力度，哈萨克斯坦参议院于 2016 年 3 月 17 日通过了针对性侵罪犯的《化学阉割法案》，并在今年 1 月 1 日正式生效。

报道指出，为了遏制针对儿童的性犯罪，此次接受化学阉割手术的罪犯，将会以儿童性侵犯为主。

据早前报道，哈萨克斯坦卫生部 9 月份初曾根据法院判决对一名罪犯进行化学阉割，这是全哈首例化学阉割。

目前，包括俄罗斯、韩国、波兰、爱沙尼亚和美国部分地区在内的一些国家或地区允许使用化学阉割惩罚性犯罪者和恋童癖者。但在多数情况下，它是性犯罪者自愿要求以换取减刑的方式。

据了解，哈萨克斯坦实施的化学阉割，是通过注射药物控制并降低性欲的手术。此次化学阉割主要使用的药物为

“

醋酸环丙孕酮

”

（

Cyproterone

），注射后男性荷尔蒙将减少，可借此减少性冲动。

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