美从中东撤走“爱国者”导弹系统 调整部署防范中俄

外媒称，美国军方官员说，五角大楼下月将从中东撤出一些美国的导弹防御系统。在白宫针对其所说的伊朗威胁的论调升级之际，此举将减弱美国盟友的防御力量。





据美国《华尔街日报》网站 9 月 26 日报道，据多名军方高级官员说，美国国防部长詹姆斯 · 马蒂斯下月将从约旦、科威特和巴林撤走四套 “ 爱国者 ” 导弹系统。随着美国军方日益把重点放在来自中国和俄罗斯的威胁上，此举是对美国军力的重新部署。





官员们说，这四套导弹系统已被关闭，将在下月重新部署。一名官员说，这些系统将被运回美国进行整修和升级。





虽然一些 “ 爱国者 ” 导弹系统仍将留在该地区，但官员们表示，撤出四套意味着 “ 爱国者 ” 在该地区所提供的防御能力将大为减弱。





报道称，这几套系统主要用于防御目的，不仅能够保护美国在这些国家的基地和设施，对美国的盟友来说也是一种有效防御手段。撤走这些导弹系统是在白宫提高了针对伊朗威胁的论调以及叙利亚战场形势越来越复杂的情况下发生的。





报道补充道， “ 爱国者 ” 导弹系统能够击落导弹和飞机，主要用于防御目的。





报道表示，据信，在就任国防部长几个月后，马蒂斯对中央司令部司令约瑟夫 · 沃特尔说，是时候削减在中东和南亚的美军人数和力量了，以便进行重新调配，抗衡美国的全球竞争对手俄罗斯和中国，特别是中国。





与此同时，华盛顿智库战略与国际问题研究中心专家安东尼 · 科德斯曼说，部署在海湾地区的 “ 爱国者 ” 或许没有发挥它们曾经发挥的作用，这在一定程度上是由于伊朗缺乏发起精确攻击所需的导弹能力。





此外，他认为，如果说在海湾地区部署 “ 爱国者 ” 的主要目的是空防，那么曾经存在的那种威胁现在根本不存在。因为伊朗现在不是美国在海湾地区盟友的对手，这些国家拥有更强大的空军。

另据路透社 9 月 26 日报道，据美国《华尔街日报》 26 日援引美国军方官员的话报道，美国将从中东撤出一些导弹防御系统。





报道说，五角大楼下月将从约旦、科威特和巴林撤出四套 “ 爱国者 ” 导弹系统。报道还说，重新部署的举动意味着美军的重点将从中东地区以及阿富汗国内的长期冲突转向美国与中国、俄罗斯以及伊朗的紧张关系方面。





报道称，这篇报道是在美国提高了针对伊朗威胁的论调的背景下发出的。今年早些时候，美国退出了

2015

年达成的伊朗核协议。伊朗在这项协议中同意限制其核计划，以换取西方取消大多数对其制裁。

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