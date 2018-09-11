911事件过去17年 逾7500名参与救灾者被查出癌症

“9 月 11 日， 2001 年。 ” 这个日期，被刻在了美国五角大楼外墙的大理石碑上，它与纽约 “9•11” 国家博物馆中铜碑上的姓名遥相呼应，共同纪念着 “911 事件 ” 中的罹难者们。





当地时间 2001 年 9 月 11 日早晨 8 时 40 分，美国 4 架民航客机被劫持，其中 2 架摧毁了美国经济的标志性建筑世贸中心，一架撞向了象征美国军事力量的五角大楼，第 4 架客机在宾西法尼亚州坠毁，近 3000 人遇难。

时至今日， 911 事件已过去 17 载，它还在以怎样的方式影响美国？

[“ 那是我一生中见过的最刺眼的红色 ”]

17 年过去了，对年逾花甲的迪特玛来说，那一天仍历历在目。

“ 大楼被客机撞开了黑色的大洞 …… 灰黑色的浓烟扑面而来，大楼一侧闪现的红色火焰，是我一生中见过的最刺眼的红色。 ”2001 年 9 月 11 日，当第一架飞机撞入 110 层双子塔的北塔时，从事保险业的 44 岁迪特玛正在南塔 105 层参加会议，透过窗户，他看到了这一幕。





之后，迪特玛度过了他人生中最混乱也最真实的 17 分钟。在这段时间里，他跑下了 33 层楼，在刚抵达 72 层、还没顾上喘口气时，他所在的南塔遭第二架飞机撞击，他的几个同事在乘坐快速电梯疏散时，不幸身亡。

迪特玛在经历惊魂一刻后，给家人报了平安，也顺利回到了家中， “ 我到家的那一刻，是这一生中最美好的时刻。 ”

在 “9•11” 国家博物馆建成前后，迪特玛曾多次前往博物馆和世贸中心遗址 “ 归零地 ” （ Ground Zero ）悼念，他说： “ 在纪念馆的青铜碑上，写满了爱与思念，这是真正的归零地 ” 。





[“ 他们也是 911 事件的受害者 ”]

“ 嘣！ ” 一声穿云裂石的轰鸣声，伴随着尖叫声、重物落地声不绝于耳。当联邦调查局探员戴夫看到飞机撞向双子塔后，立刻投身救援。

“ 几个小时以后，我们才看到戴夫，他看上去就像一个雪人，浑身上下都包裹着有毒的粉尘。 ” 戴夫的一位同事回忆道。事发后，他和戴夫一起在碎石中展开了数周的搜救，最终他们都幸存下来。

不料， 7 年后，戴夫被诊断出患有慢性淋巴细胞白血病。 17 年后，他因另一种癌症转移到大脑而去世，享年 53 岁。专家称，两种癌症或都是由 911 事件中产生的致癌气体和粉尘引起。

事情过去 17 年，逾 7500 名参与救灾的工作人员被诊断出癌症， 15 名联邦探员因患癌而接连死去。经历者仍在 911 事件的阴影下生病、死亡。那些 “ 侥幸 ” 存活者，时刻都感觉自己的头上悬着一把刀。

“ 他们也是 911 事件的受害者，只是受害的方式不同罢了。 ” 该联邦调查局官员称。目前，联邦调查局正与劳工部等合作，统计履职探员的死亡和患病人数，为其家庭争取福利。





[“ 我希望所有人都能记得他们 ”]

“ 事发当天，女儿问我，飞机为什么会撞那栋大楼？我告诉她，那是坏蛋干的 …… 以后我每次开车带女儿出门，她常指着窗外问，那个人是不是坏蛋？ ”2017 年 9 月 11 日，在蒙特利市的一场纪念活动上，副市长林达坚坦言： 911 事件给下一代留下了挥之不去的心理阴影。

对于 911 事件的记忆，森林山志愿救护队的马塞尔也同样直接而深刻。无论多少年过去，他都记得一个冲进 911 事件现场的年轻人，他的朋友帕尔曼。

“ 他当时也只有 18 岁，但在亲眼目睹事件发生后，帕尔曼义无反顾地冲向事发地。 ” 在第一架飞机撞入世贸大厦时，帕尔曼正在附近工作，事发后，他毫不犹豫地跑向了世贸大厦。在南塔倒塌后，帕尔曼不幸身亡。

9 月 9 日，马塞尔在纽约皇后区组织了一场摩托车骑行活动，他们从纽约奥松公园骑到世贸中心遗址，以此纪念失去的朋友和其他罹难者。马塞尔称： “ 我希望所有人都能记得他们。 ”





[17 年后，困局仍待解 ]

自 911 事件后，时任总统小布什誓言 “ 找出真凶，将其绳之以法 ” ，发起阿富汗战争和伊拉克战争。 17 年间，美国的反恐战争并未达到预期效果，在国内，也面临着越来越大的安全压力。

2013 年波士顿马拉松赛上发生 2 起爆炸案， 4 人死亡、 140 多人受伤； 2016 年 6 月的奥兰多夜店枪击案，造成 49 人死亡； 2017 年拉斯维加斯枪击案，致 59 人死亡、 500 多人受伤；同年曼哈顿汽车撞人案造成 8 人丧生，成为纽约十多年来最严重的恐袭事件 ……

17 年过去，美国依然伤痕累累，本土恐怖主义滋长、 “ 独狼式 ” 恐袭防不胜防，新型问题冲击美国传统应对恐袭的模式，成为社会安全的心头大患。

911 事件后，安全逐渐成为美国制定各种政策首要考虑的因素。近年来，旅行禁令的颁布、移民政策的收紧，进一步着撕裂美国社会。

在移民问题上，特朗普曾以 911 事件为理据，签署了针对数个伊斯兰国家的旅行禁令；在实施 “ 零容忍 ” 移民政策时，特朗普也以 911 事件为例，力图证明执法部门严厉执行移民法的必要性。

当前，美国正在调整其在全球反恐的战略目标，进行有限收缩，将聚焦全球反恐转为优先本土安全，但目前也仍未能解决恐怖主义存在和滋长的根源性问题。面对难以驱散的恐袭威胁，有分析指出，无论应对旧患还是新疾，本质上都在考验美国的国内安全治理能力。

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