特朗普再批美记者新书：白宫好得很 此书纯属笑话

随着美国著名记者鲍勃·伍德沃德的新书《恐惧：白宫中的特朗普》（Fear： Trump in the White House）即将上市，他与现任总统特朗普间的交锋也进入了一个新阶段。伍德沃德10日接受采访时表示特朗普正对“真相发动战争”，并在工作中“与现实脱节”，美国总统随后反击称白宫“运作顺利”，并怒斥这位记者写的书就是个“笑话”。
综合ABC新闻网、侨报网等媒体报道，就在这本新书上市的前一天，伍德沃德接受了媒体采访。在被主持人问及“书中大部分的消息来源都是匿名的，人们为什么要信任你？”时，伍德沃德回应道： “他（特朗普）在发动一场对真相的战争。的确有很多未透露姓名的消息来源，但发生的事件却有迹可循，它们发生在特定的日期和特定的人群上。”
他还表示，白宫正在承受着一股“不同于往日的压力”，这种压力哪怕是采访过8位总统的自己都不熟悉。“我从来没有见过这样一个如此与现实脱节的总统。”伍德沃德沉闷地说。
自上周公布这本书的节选内容以来，特朗普一直指责伍德沃德捏造了他和其他人的发言。而在采访播出后，特朗普更是怒不可遏，在推特上连续发文对这位记者予以反击。他先是称作者是个“骗子”，随后更是表示：“伍德沃德的书是个笑话——只不过是又一次对我的攻击罢了，他还使用了未经证实的匿名消息来源。许多人已经提出，称他们在书中被引用的话就像这本书一样，完全是虚构的。民主党无法忍受失败。我要写一本真正的书！”
似乎是还没有“过瘾”，特朗普转而又开始将白宫比作是一台“运转顺畅的机器”，称政府“正在进行一些美国历史上最重大的交易”，夸耀美国的经济有多么好，并直指民主党人“正在发疯”。
据悉，在这本新书中，伍德沃德形容特朗普经常“冲动地”决定内外政策，无视幕僚及官员的意见，令下属无所适从，行政部门面临“精神崩溃”。书中还描述称特朗普4月曾要求暗杀叙利亚总统巴沙尔·阿萨德，并引述前白宫幕僚长普理伯斯（Priebus）的话称，特朗普喜欢在“三更半夜”发推“咆哮”，每天清晨或周末的晚上都是其频繁发推“泄愤”的时间。
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