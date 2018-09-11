    • 2018年9月11日

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    特朗普再批美记者新书：白宫好得很 此书纯属笑话

    星期二, 九月 11, 2018

    随着美国著名记者鲍勃·伍德沃德的新书《恐惧：白宫中的特朗普》（Fear Trump in the White House）即将上市，他与现任总统特朗普间的交锋也进入了一个新阶段。伍德沃德10日接受采访时表示特朗普正对真相发动战争，并在工作中与现实脱节，美国总统随后反击称白宫运作顺利，并怒斥这位记者写的书就是个笑话
    　　
    综合ABC新闻网、侨报网等媒体报道，就在这本新书上市的前一天，伍德沃德接受了媒体采访。在被主持人问及书中大部分的消息来源都是匿名的，人们为什么要信任你？时，伍德沃德回应道：他（特朗普）在发动一场对真相的战争。的确有很多未透露姓名的消息来源，但发生的事件却有迹可循，它们发生在特定的日期和特定的人群上。
    　　
    他还表示，白宫正在承受着一股不同于往日的压力，这种压力哪怕是采访过8位总统的自己都不熟悉。我从来没有见过这样一个如此与现实脱节的总统。伍德沃德沉闷地说。

    自上周公布这本书的节选内容以来，特朗普一直指责伍德沃德捏造了他和其他人的发言。而在采访播出后，特朗普更是怒不可遏，在推特上连续发文对这位记者予以反击。他先是称作者是个骗子，随后更是表示：伍德沃德的书是个笑话——只不过是又一次对我的攻击罢了，他还使用了未经证实的匿名消息来源。许多人已经提出，称他们在书中被引用的话就像这本书一样，完全是虚构的。民主党无法忍受失败。我要写一本真正的书！
    　　
    似乎是还没有过瘾，特朗普转而又开始将白宫比作是一台运转顺畅的机器，称政府正在进行一些美国历史上最重大的交易，夸耀美国的经济有多么好，并直指民主党人正在发疯
    　　
    据悉，在这本新书中，伍德沃德形容特朗普经常冲动地决定内外政策，无视幕僚及官员的意见，令下属无所适从，行政部门面临精神崩溃。书中还描述称特朗普4月曾要求暗杀叙利亚总统巴沙尔·阿萨德，并引述前白宫幕僚长普理伯斯（Priebus）的话称，特朗普喜欢在三更半夜发推咆哮，每天清晨或周末的晚上都是其频繁发推泄愤的时间。

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