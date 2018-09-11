中菲或达共享南海油气协议 美媒：北京重大胜利

据美国《华尔街日报》

9

月

10

日报道，分析称，如果中菲达成上述协议，将为中国推动与其他存在主权争议的东南亚国家签署类似协议大开方便之门。





杜特尔特的政界对手与法律界专家认为，中菲达成共同开发的协议，将使得中国有关其对几乎整个南海海域拥有历史性权利的主张得以合法化，也将强化北京对南海这一战略性海域的控制。





菲律宾官员称，随着中国国家主席习近平预计将于今年

11

月访问菲律宾，中菲两国政府正在致力于达成一项法律框架。





对于中国来说，杜特尔特对中菲加强经济关系的渴望，为达成有关协议提供了一个极佳窗口。杜特尔特因任期限制，必须于

2022

年卸任，他的继任者有可能转而对中国采取强硬路线。

自杜特尔特上台以来，中菲关系持续回暖。





《菲律宾星报》

8

月

29

日报道称，菲律宾预算部长乔克诺（

Benjamin Diokno

）说，中国国家主席习近平

11

月访问菲律宾的时候或宣布更多对菲律宾的资金援助。





香港《南华早报》

8

月

8

日报道称，菲律宾外长卡耶塔诺（

Alan Peter Cayetano

）说，杜特尔特同意建立一个工作组，研究中菲两国在有争议的南海地区共同进行勘探的计划。





美国有线电视新闻网（

CNN

）

8

月

9

日报道称，杜特尔特的发言人洛克（

Harry Roque

）说，在习近平访问之前，中菲南海联合勘探油气的协议或被敲定。（多维新闻）

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