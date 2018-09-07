柬官员辟谣：“MH370残骸在柬埔寨密林深处”不实

近日，英国技术专家伊恩 ・威尔 逊（ Ian Wilson ）宣称， 2014 年 3 月 8 日失联的马航 MH370 客机，残骸可能在柬埔寨密林深处。此消息传出后，牵动各方广泛关注。





英专家声称在柬密林深处 “ 发现 ”MH370 残骸

据英国《镜报》《每日星报》等媒体日前报道，英国技术专家伊恩 ・威尔 逊宣称，通过谷歌地图，在柬埔寨一处密林深处发现了疑似马航 MH370 客机的残骸。根据威尔逊提供的坐标，的确可以通过谷歌地图在该地点找到一个类似飞机残骸的影像。根据比例尺测算，机头到机尾长度约 70 米长（波音 777-200ER 客机长度为 63.7 米）。从影像中也可看出，客机尾部和机身背部似乎各有一个缺口，疑似尾部已经断裂。

据称，威尔逊已计划亲自前往柬埔寨该处密林，实地核实自己的推论。

商业遥感卫星未拍摄到 “MH370 残骸 ”

9 月 5 日，中科院旗下的商业遥感卫星公司 “ 长光卫星 ” 宣布，将调动 10 颗卫星拍摄网传的疑似 MH370 客机残骸。 6 日凌晨， “ 长光卫星 ” 即在其官方微博上公布了第一次拍摄结果，但很遗憾，由于拍摄时云量高达 76% ，疑似 “MH370 客机残骸 ” 所处位置被云层遮挡，无法进行确认。

此后，长光卫星公司又加派了两颗卫星参与拍摄，并在 6 日晚间发布第二次拍摄结果，但在拍摄图像中并未发现威尔逊宣称的客机残骸。

当地村民：即便有飞机残骸，也可能是 20 年前的事

威尔逊提供的疑似 MH370 客机残骸的坐标，位于柬埔寨菩萨省与磅士卑省交界处的密林中。得知精确坐标后，柬埔寨当地华文媒体《吴哥时报》记者一行 3 人驱车前往草木茂盛、人迹罕至的该地，他们用镰刀等工具开山辟路，历时两天仍未到达目的地。

但据居住在所谓 “MH370 残骸 ” 发现地点周边的村民介绍，该地确实曾有飞机坠落，但那已是 20 年前发生的事情了。还有几名村民声称他们 20 年前曾上山去看过坠毁飞机的残骸。

网友分析：地图显示的 “ 飞机 ” 可能并非 MH370

有网友认为，从威尔逊公布的飞机残骸影像看，无论是机翼角度还是机翼机身比例，与马航 MH370 客机都存在明显不同。而且，在 2014 年之后拍摄的同一地点、不同时间的卫星影像中，均未在该地点找到相同的飞机图像。

还有网友质疑，在所谓 “ 坠机点 ” 以北不到 10 公里的地方就是一个规模不小的居民聚集地，若真的发生了坠机，很难相信在 4 年多的时间里没有一个人发现。

还有人提出，疑似 MH370 飞机残骸的影像，可能仅仅是碰巧有一架飞经该坐标点上空的航班被卫星拍到，并记录在了谷歌地图上。而疑似残骸照片上被很多人认为是 “ 尾翼断裂 ” 的那段阴影，更像是机身上的深色涂装。

柬政府： “MH370 残骸在柬密林深处 ” 为不实消息





柬埔寨民航国务秘书处发言人辛占塞雷武泰表示，近日关于失踪 4 年多的马航 MH370 客机残骸在柬埔寨密林的报道纯属不实消息。他说，马来西亚当局成立了马航 MH370 专门调查委员会，如果在柬埔寨境内发现 MH370 残骸，该委员会肯定会在第一时间与柬埔寨政府交涉，但柬方并未接到马来西亚方面的通知。

柬埔寨民航国务秘书处总监高西万也出面明确澄清说，如果

MH370

的残骸确实在柬埔寨，无论在何处，柬埔寨政府一定会找到它。他表示：

“

网上流传的消息不实，马航

MH370

没有在柬埔寨坠落

”

。

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