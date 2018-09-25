全球最大对冲基金“掌门”预言：美国几年后或爆发债务危机

外媒称，在 2008 年金融危机爆发前几个月，全球最大对冲基金美国桥水公司的老板雷 · 戴利奥在发给客户的一份备忘录中写道： “ 这次来了一个非常大的状况。 ” 为了预测那场危机，他利用了前几年在桥水开发出的一个计算机程序。





据西班牙《消息报》网站 9 月 23 日文章，多亏了这个程序，戴利奥和他的客户从危机中全身而退。据《华尔街日报》报道，对冲基金平均在 2008 年损失了 19% ，但桥水的 “ 纯粹阿尔法 ” 基金实现了正收益。





在经历 2008 年危机之后，戴利奥想知道是否可以通过开发基于现代历史上最重大金融危机的 “ 模板 ” 来改进该预测程序。通过这种方式，也许可以有把握地预测下一次危机。





戴利奥称他已经找到了这种模板。最重要的是，他并没有保守这个秘密，而是出版了一本名为《理解重大债务危机的模板》（ A Template for Understanding Big Debt Crises ）的新书。这本书几天前与公众见面。该书约有 220 页，充满了各种历史数据图表。





该书分析了过去 100 年中的 48 个历史债务周期。但它着重于对近 40 年的分析，包括 1997 年的亚洲金融危机，以及 2001 年的阿根廷金融危机。戴利奥说： “ 通过分析大量案例和每次危机的数据，可以发现并更好地研究其中的因果关系 ” 。





为了验证他的模板，戴利奥试图模拟出虚拟的事件发展， “ 以便它们看起来就像在现实中真的发生过一样 ” 。这促使他创建了多种类型的原始模型：商业周期、大型债务周期、通缩型债务危机、通胀型债务危机等等。





利用这些模型，他得出了他所谓的 “ 重大债务危机模板 ” 。这种模板的作用是：当下一次危机到来时，你能更好地应对它。





危机的迹象总是相似的：低利率或零利率，以及央行超发货币贴补经济（这正巧是正在发生的事情）。





该书分析了 “ 三个标志性案例 ” ： 1917 年至 1925 年的德国经济危机、 2008 年全球金融危机、 1928 年至 1937 年的美国大萧条。





那么重大危机的根源是什么？是债务，一切都源于对债务的管理。





戴利奥说，信贷是发展的基础， “ 如果信贷太少，就不会有什么发展 ” 。但他并不是指个人信贷，而是指国家提供的信贷机制，以便让社会（尤其是企业）产生或多或少的债务。好吧，这一点我们已经知道了，但关键在哪里？在于国家必须懂得在历时多年的时期内稀释这些债务，分散大规模违约的风险。因此在很大程度上，一切取决于那些负责稀释无法收回的债务所造成损失的政策制定者的意愿和能力。





为了随着时间的推移控制债务，政策制定者必须知道两件事情：第一，债务是否以他们控制的货币计价；第二，他们是否对债权人和债务人的行为具有影响力。





然后，戴利奥列举了四个杠杆：紧缩（即减少支出）、债务重组、中央银行 “ 印钱 ” 并提供担保、将资金和信贷从那些拥有量超过需求的人和机构转移给那些拥有量较少的人和机构。





戴利奥说，危机的发生是因为政客们的计算最终失败了。政客喜欢加速信贷（以低利率）供给，因为他们希望看到更快的增长，但抑制信贷对他们来说似乎并不那么好，这就是为什么他们抵触或拖延抑制信贷。戴利奥说： “ 这是重大债务危机的主要原因之一。 ” 这让人想起西班牙政府拖延干预 2008 年危机的所作所为。





几天前，戴利奥在接受彭博社采访时预测，美国的下一次债务危机将在 “ 几年后 ” 出现。他预计，美国距下一次经济滑坡还有大约两年时间。届时，随着政府增加货币发行来贴补不断膨胀的财政赤字，美元将会大幅贬值。

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