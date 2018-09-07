微软考虑使用华为AI芯片 台媒：撼动美国企业霸主地位第一步

台媒称，知情人士透露，微软正在与华为商讨合作事宜，微软考虑在中国的数据中心使用华为新开发的AI芯片，AI芯片龙头英伟达（Nvidia）的股价走跌1.86%。
据台湾钜亨网9月6日援引The Information网站报道，英伟达在AI芯片制造具领先优势，目前仍不确定微软与华为是否会达成协议，但这将是华为挑战英伟达地位的第一步。美国政府禁止华为在美销售电信设备，若微软选择在中国替华为“背书”，将有可能帮助华为在全球销售更多芯片与服务器。
报道称，微软目前使用英伟达的芯片开发AI功能，如微软小娜（Cortana）和必应（Bing）中的语音和脸部识别，该公司的GPU芯片可处理大量数据，应用于深度学习中。知情人士透露，华为已生产新芯片的商业样品，该芯片能展现与英伟达晶片类似的功用。
为了说服微软，华为须满足该公司严格的性能要求，知情人士指出，华为工程师正在客制化运行芯片的软体，以达到微软的标准，并且运用微软的演算法测试新芯片。
报道称，对华为来说，正面迎战英伟达将是一项艰巨的任务，在需要大量计算的AI演算法中，英伟达的AI芯片几乎具有垄断地位，阿里巴巴、腾讯和百度的数据中心皆使用英伟达的芯片。
报道称，华为目前亦使用英伟达的AI芯片，但该公司已进行开发AI芯片超过一年，目标为将AI技术套用至旗下所有业务，而今年7月，该公司正式宣布启动AI发展项目“达芬奇计划”。报道称，华为已是中国最大的芯片开发商之一，除了华为之外，在中国企业中，阿里巴巴也在开发自己的AI芯片。微软在中国云端计算市场占额相对较小，因此若微软同意使用华为的AI芯片，商业层面影响可能有限，但是与微软的合作，将可使华为在AI芯片领域赢得一些信誉。
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