微软考虑使用华为AI芯片 台媒：撼动美国企业霸主地位第一步

台媒称，知情人士透露，微软正在与华为商讨合作事宜，微软考虑在中国的数据中心使用华为新开发的 AI 芯片， AI 芯片龙头英伟达（ Nvidia ）的股价走跌 1.86% 。





据台湾钜亨网 9 月 6 日援引 The Information 网站报道，英伟达在 AI 芯片制造具领先优势，目前仍不确定微软与华为是否会达成协议，但这将是华为挑战英伟达地位的第一步。美国政府禁止华为在美销售电信设备，若微软选择在中国替华为 “ 背书 ” ，将有可能帮助华为在全球销售更多芯片与服务器。





报道称，微软目前使用英伟达的芯片开发 AI 功能，如微软小娜（ Cortana ）和必应（ Bing ）中的语音和脸部识别，该公司的 GPU 芯片可处理大量数据，应用于深度学习中。知情人士透露，华为已生产新芯片的商业样品，该芯片能展现与英伟达晶片类似的功用。





为了说服微软，华为须满足该公司严格的性能要求，知情人士指出，华为工程师正在客制化运行芯片的软体，以达到微软的标准，并且运用微软的演算法测试新芯片。





报道称，对华为来说，正面迎战英伟达将是一项艰巨的任务，在需要大量计算的 AI 演算法中，英伟达的 AI 芯片几乎具有垄断地位，阿里巴巴、腾讯和百度的数据中心皆使用英伟达的芯片。





报道称，华为目前亦使用英伟达的 AI 芯片，但该公司已进行开发 AI 芯片超过一年，目标为将 AI 技术套用至旗下所有业务，而今年 7 月，该公司正式宣布启动 AI 发展项目 “ 达芬奇计划 ” 。

报道称，华为已是中国最大的芯片开发商之一，除了华为之外，在中国企业中，阿里巴巴也在开发自己的

AI

芯片。微软在中国云端计算市场占额相对较小，因此若微软同意使用华为的

AI

芯片，商业层面影响可能有限，但是与微软的合作，将可使华为在

AI

芯片领域赢得一些信誉。

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