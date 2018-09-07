特朗普暗示贸易战下个目标是日本：“好关系很快会结束”

台媒称，美国总统特朗普告诉《华尔街日报》专栏作家弗里曼，贸易战的下个目标是日本。
据台湾联合新闻网9月7日报道，弗里曼9月6日撰写专栏时表示，特朗普打电话给他，“描述他和日本领导阶层关系良好，但随后表示：‘当然，一旦我告诉他们要付出多少代价时，这种关系很快会结束。’”
弗里曼在专栏中写道，他和特朗普通话的时机，是在他上福斯新闻频道称赞特朗普税改成果之后。在这通电话当中，特朗普听起来“（情绪）稳定，但不幸仍旧非常专注于消除和美国贸易伙伴之间的贸易逆差”。
报道称，特朗普已经与加拿大、墨西哥、中国和欧洲等贸易伙伴陷入贸易冲突，不仅对进口产品课征关税，还扬言如果重新谈判不能获致让他满意的结果，他将放弃实施长达数十年的协定。
弗里曼在专栏中指出，贸易逆差和与经济蓬勃发展息息相关，正如美国目前的状况。“但特朗普总统看到问题，即使他与我们的北美和欧洲朋友结束协商，贸易不确定性也不见得就此结束。他似乎仍对美日贸易条款感到困扰。”
尽管弗里曼的专栏刊出，日元兑美元汇价依旧走坚，大约上涨0.8%至1美元兑110.65日元。根据美国商务部9月5日公布的数据，美国7月与日本的贸易逆差比前一个月扩大2.9%，达54.6亿美元。
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