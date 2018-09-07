特朗普暗示贸易战下个目标是日本：“好关系很快会结束”

台媒称，美国总统特朗普告诉《华尔街日报》专栏作家弗里曼，贸易战的下个目标是日本。

据台湾联合新闻网 9 月 7 日报道，弗里曼 9 月 6 日撰写专栏时表示，特朗普打电话给他， “ 描述他和日本领导阶层关系良好，但随后表示： ‘ 当然，一旦我告诉他们要付出多少代价时，这种关系很快会结束。 ’”





弗里曼在专栏中写道，他和特朗普通话的时机，是在他上福斯新闻频道称赞特朗普税改成果之后。在这通电话当中，特朗普听起来 “ （情绪）稳定，但不幸仍旧非常专注于消除和美国贸易伙伴之间的贸易逆差 ” 。





报道称，特朗普已经与加拿大、墨西哥、中国和欧洲等贸易伙伴陷入贸易冲突，不仅对进口产品课征关税，还扬言如果重新谈判不能获致让他满意的结果，他将放弃实施长达数十年的协定。





弗里曼在专栏中指出，贸易逆差和与经济蓬勃发展息息相关，正如美国目前的状况。 “ 但特朗普总统看到问题，即使他与我们的北美和欧洲朋友结束协商，贸易不确定性也不见得就此结束。他似乎仍对美日贸易条款感到困扰。 ”





尽管弗里曼的专栏刊出，日元兑美元汇价依旧走坚，大约上涨 0.8% 至 1 美元兑 110.65 日元。

根据美国商务部

9

月

5

日公布的数据，美国

7

月与日本的贸易逆差比前一个月扩大

2.9%

，达

54.6

亿美元。

Twitter

sgnypost





