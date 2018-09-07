俄媒：美国不会急于退出世贸组织 只想获得优待

俄罗斯《观点报》网站 9 月 3 日发表题为《特朗普的最后通牒会给世界经济带来什么威胁》的文章称，尽管发出咄咄逼人的 “ 退群 ” 声明，美国不会急于将这个威胁落到实处。这种威胁更多是讨价还价的方法，美国只想获得优待。

只想谋求特殊待遇

文章称，美国总统特朗普对世贸组织发出一系列抱怨。他要求给予本国特殊待遇，否则就退出该组织。倘若特朗普兑现自己的威胁，国际贸易和俄罗斯将面临什么？

文章称，特朗普为何不喜欢世贸组织？他使人们相信，美国在该组织中的处境不如包括中国、加拿大、墨西哥在内的其他国家有利。这体现了美国看问题狡猾、片面的视角。

俄罗斯菲纳姆投资集团的分析师阿列克谢 · 科列涅夫说： “ 世贸组织实际上是这样的机构：它一方面为成员提供一定优待，另一方面又在很大程度上限制它们。美国在他国市场也享有优待，但却再次设法回避这一点。它企图打破世贸组织确立的利益平衡格局，把被子拉向自己这边。 ”

文章指出，美国还埋怨自己很少在世贸组织中胜诉。但在权威媒体彭博社看来，情况并非如此：自该组织成立以来，美国赢得了 91% 自己发起的诉讼，在被其他国家起诉的案件中，则有 86% 起败诉。美国贸易代表罗伯特 · 莱特希泽指责世贸组织调解机制干涉美国主权，尤其是在美国的反倾销案件上。事实上，美国只是想在国际贸易中拥有特权。

科列涅夫说： “ 美国在诉讼中要求往往过高，因此注定失败。特朗普的逻辑是：既然我们是美国，那就意味着应当被给予特殊待遇。而世贸组织则力图公平行事，对它而言，所有国家一律平等。 ”

专家指出： “ 至于主权，这是美国的惯用说辞。他们给自己的所有诉求都披上捍卫国家利益的外衣。只要经济方面有哪里不合适了，永远都可以说，这是国家安全和经济主权问题。要求特权是现任美国领导层的风格。他们认为自己理应享受最佳待遇。 ”

美不会急于将这个威胁落到实处

不过专家认为，尽管发出咄咄逼人的 “ 退群 ” 声明，但美国不会急于将这个威胁落到实处。

俄金融经理俱乐部第一副主任塔玛拉 · 卡西亚诺娃说： “ 美国退出世贸组织将是激进之举，特朗普现在未必会这么做。大企业家们将出面阻止，相关决定还要过国会这关。所有人都明白，尽管存在种种不足，但世贸组织仍不失为一个有益的解决纷争的调解机构。 ”

科列涅夫表示： “ 要知道，世贸组织协定不光作出限制，也提供优待。倘若它仅仅施加约束，谁都不会对它感兴趣。在某一方面受到束缚是为换取其他方面的好处。美国也获得了优待，若是退出世贸组织就会失去它们。退群威胁是典型的特朗普式言论。先发表挑衅性声明，再逐渐后撤。 ” 这种威胁更多是讨价还价的方法。他们想要胜诉，想降低关税并得到其他优待。

严重影响国际贸易





文章认为，如果美国最终退出世贸组织，将对国际贸易产生严重影响。

科列涅夫指出： “ 理论上，世贸组织离开美国也能运行。但美国占全球进口的 19% ，占全球出口的 13% 。想象一下，该组织将失去怎样一根支柱。 ” 卡西亚诺娃预计： “ 倘若美国退出，则所有世贸组织成员都将失去通过法庭与其解决贸易争端的机会，共同的游戏规则将被严重践踏，不得不重新制定。但仍需找到和美国的共同语言，因为缺少它的参与，全球贸易将无法进行，将出现混乱，大量资金将被用来构建秩序。 ”

同时，世贸组织本身可能会不复存在，变成某种其他组织。抑或它将被迫经历重大改革，以适应没有美国的现实。科列涅夫说： “ 届时将不得不修改与美国有关的一切协议。但这可能不合许多国家心意。 ”

科列涅夫说：

“

如果美国的行动导致全球范围的大崩溃，这将给我们带来切肤之痛。在这种情况下，发展中国家的损失将最为惨重。

”

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