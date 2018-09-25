朴槿惠中秋无人探视 监狱送130克零食当过节福利

昨天（ 24 日）是中秋节，有韩媒曝光了韩国前总统朴槿惠的狱中生活：同去年一样，依然无人前来探视。不过，监狱为她准备了加餐福利： 130 克韩果（韩式传统点心）。





据韩媒 Money Today 网站 24 日报道，根据韩国监狱本部公布的菜单，中秋节当天，朴槿惠可以选择的早饭为年糕汤、洋葱凉拌黄瓜、烤紫菜、辣白菜；中午，有蔬菜酱汤、炒猪肉、包饭酱、萝卜块泡菜；晚饭，有明太鱼汤、咖喱、腌黄萝卜和辣白菜。

出于对在押人员中秋节福利的考虑，当天的午饭，拘留所方面提供了 130 克的韩果作为加餐。





同去年一样，中秋节当天朴槿惠依然无人探视。报道说，自从去年 3 月 31 日被捕以后，朴槿惠除了接见律师外，其他人的探视一概拒绝。而在去年 10 月中旬朴槿惠当庭抗议司法不公后，更是连律师也不再接见。

当天拘留所还为在押人员举办了联合祭祀活动，不过朴槿惠鉴于刑期未定没有参加。

今年

8

月

24

日，

“

亲信干政门

”

案举行二审宣判。法院判处朴槿惠

25

年有期徒刑，缴纳

200

亿韩元（约合人民币

1.2

亿元）罚金。随后检方不服判决提起上诉。在此之前，朴槿惠还因国情院受贿案和干涉选举案，被一审判处

8

年有期徒刑。

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