巴拿马总统：美国要尊重巴与台湾“断交”的决定

9月7日，美国宣布召回3名分别驻多米尼加共和国、萨尔瓦多、巴拿马的大使，原因是这三个国家选择与台当局“断交”，不再承认台湾的地位。巴拿马总统巴雷拉今天（10日）要求美国尊重巴拿马的国家主权。
据台湾“联合报”9月10日报道，巴雷拉发表声明说：“我们尊重其他国家的独立决策，我们也将永远要求其他国家尊重我们的决策。”
巴雷拉表示，身为“主权独立国家，我们将永远根据巴拿马自身利益做出决策”。
美国务院官网发布消息称，7日国务院发言人希瑟·诺尔特在声明中表示，美国已经召回驻多米尼加大使伯恩斯坦（Robin Bernstein）、驻萨尔瓦多大使曼内斯（Jean Manes）、驻巴拿马临时代办康若珊（Roxanne Cabral），以了解这3国与台当局“断交”的决定，并就其进行磋商。
声明称，这3名大使将与美国政府领导官员进行商谈，讨论面对中美洲与加勒比海地区，美国应如何支持强劲、独立且民主的机制与经济。
路透社、美联社的报道中称，虽然与大多数国家一样，美国只承认中国大陆，与台湾没有外交关系，但美国却是这个“岛国”的武器主要供应国和强大的“国际盟友”。
在上个月21日，萨尔瓦多选择与台当局“断交”，与中国大陆建交后，白宫方面还“深表失望”并以此来指责大陆。
之后在本月5日，美国4名跨党派参议院还提出所谓的“台北法案”，声称希望助台湾不再发生“断交”事件。
其中一名参议员还扬言，若有国家采取对台湾不利行动，该法案将授权美国务院降级该国与美国的关系，并授权国务院停止或改变对该国援助，包括美国对外军援等。
中国外交部对美方的无理指责予以回击，称这毫无道理可言，美国自己早在39年前就已同中国建交了。萨尔瓦多作出联合国及其他177个国家已经作出的正确决定，其他人没有道理对此指手画脚甚至横加干涉。
据了解，多米尼加与台“断交”是在今年5月，巴拿马则是去年6月。如今台湾仅剩17个“邦交国”，且几乎都是来自中美洲和太平洋地区的小国或欠发达国家，其中包括近期不断上演闹剧的瑙鲁。
在选择与台“断交”后，这3个国家均面临过来自台当局、美方的指责，但他们都曾以类似的话回击指出，不能背弃国际现实，选择与大陆建交是朝着正确方向迈出的一步，顺应时代趋势。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost