巴拿马总统：美国要尊重巴与台湾“断交”的决定

9 月 7 日，美国宣布召回 3 名分别驻多米尼加共和国、萨尔瓦多、巴拿马的大使，原因是这三个国家选择与台当局 “ 断交 ” ，不再承认台湾的地位。巴拿马总统巴雷拉今天（ 10 日）要求美国尊重巴拿马的国家主权。

据台湾 “ 联合报 ”9 月 10 日报道，巴雷拉发表声明说： “ 我们尊重其他国家的独立决策，我们也将永远要求其他国家尊重我们的决策。 ”

巴雷拉表示，身为 “ 主权独立国家，我们将永远根据巴拿马自身利益做出决策 ” 。

美国务院官网发布消息称， 7 日国务院发言人希瑟 · 诺尔特在声明中表示，美国已经召回驻多米尼加大使伯恩斯坦（ Robin Bernstein ）、驻萨尔瓦多大使曼内斯（ Jean Manes ）、驻巴拿马临时代办康若珊（ Roxanne Cabral ），以了解这 3 国与台当局 “ 断交 ” 的决定，并就其进行磋商。

声明称，这 3 名大使将与美国政府领导官员进行商谈，讨论面对中美洲与加勒比海地区，美国应如何支持强劲、独立且民主的机制与经济。

路透社、美联社的报道中称，虽然与大多数国家一样，美国只承认中国大陆，与台湾没有外交关系，但美国却是这个 “ 岛国 ” 的武器主要供应国和强大的 “ 国际盟友 ” 。

在上个月 21 日，萨尔瓦多选择与台当局 “ 断交 ” ，与中国大陆建交后，白宫方面还 “ 深表失望 ” 并以此来指责大陆。





之后在本月 5 日，美国 4 名跨党派参议院还提出所谓的 “ 台北法案 ” ，声称希望助台湾不再发生 “ 断交 ” 事件。

其中一名参议员还扬言，若有国家采取对台湾不利行动，该法案将授权美国务院降级该国与美国的关系，并授权国务院停止或改变对该国援助，包括美国对外军援等。

中国外交部对美方的无理指责予以回击，称这毫无道理可言，美国自己早在 39 年前就已同中国建交了。萨尔瓦多作出联合国及其他 177 个国家已经作出的正确决定，其他人没有道理对此指手画脚甚至横加干涉。

据了解，多米尼加与台 “ 断交 ” 是在今年 5 月，巴拿马则是去年 6 月。如今台湾仅剩 17 个 “ 邦交国 ” ，且几乎都是来自中美洲和太平洋地区的小国或欠发达国家，其中包括近期不断上演闹剧的瑙鲁。

在选择与台

“

断交

”

后，这

3

个国家均面临过来自台当局、美方的指责，但他们都曾以类似的话回击指出，不能背弃国际现实，选择与大陆建交是朝着正确方向迈出的一步，顺应时代趋势。

Twitter

sgnypost





