美加大贸易施压令日本“伤脑筋”：“美方到底有何意图”？

日媒称，美国总统特朗普围绕贸易问题，进一步加大对日本的施压力度。他 7 日表示： “ 日本明白，如果不同美国做交易，将导致大问题。 ” 为进行旨在削减贸易逆差的双边贸易谈判，特朗普表示不惜采取强硬策略，限制进口汽车及其零部件。





据日本《每日新闻》 9 月 9 日报道，特朗普 7 日对媒体表示， “ 日本在奥巴马前政府时期觉得美国 ‘ 不会报复 ’ ，现在却 ‘ 正好相反 ’” ，暗示在日本不能答应要求的情况下，可能采取某种报复措施。





特朗普很可能采取的措施，就是对汽车及其零部件追加关税，限制进口。特朗普就与加拿大的北美自由贸易协定重新谈判问题说： “ 必须对汽车征收关税。如果启动这一措施，其作用是破坏性的。 ” 他说： “ 将以这一点来推动谈判，我会赢得很多加分。 ” 对于以限制汽车进口来迫使对方做出让步，他显得很自信。





报道称，实际上，欧盟 7 月承诺了启动下调工业产品（除汽车外）关税谈判、扩大进口大豆，因此美国决定在谈判期间不启动限制进口措施。墨西哥在 8 月也答应设定汽车及其零部件出口上限额度。在主要的汽车生产国当中，韩国也结束了跟美国的自由贸易协定重新谈判，可以说特朗普把日本作为 “ 一个目标 ” 也是很自然的。





报道称，特朗普迅速加大对日本的施压力度，是因为美国农业界苦于中国采取的报复措施。农民要求 “ 应对中国出口减少而富余出来的部分，希望让日本来购买 ” ，美国打算把日本拉向谈判桌，迫使日本开放农产品市场。





日美 8 月在新的部长级贸易磋商首轮会议上一致表示重视相互信赖关系，但预定本月下旬举行的下一轮磋商和日美首脑会谈，能否让日本免受美国限制汽车进口的制裁，可以说非常关键。





另据日本《产经新闻》 9 月 9 日报道，美国总统特朗普 7 日就双边自由贸易协定问题对日本施压，日本正苦于应对。预定于本月下旬的部长级新一轮贸易磋商和首脑会谈中，美国恐怕会逼迫日本做出让步，在农业领域开放市场。日本明年夏天将举行参议院选举，很难在农产品领域做出让步。





一位政府相关人士对特朗普的表态感到困惑，称 “ 特朗普总统到底是何意图，老实说，我不明白 ” 。





报道称，美国固执于容易满足自己要求的双边自贸协定谈判，而日本重视多边贸易如跨太平洋伙伴关系协定等。





报道称，日本经济再生相茂木敏充和美国贸易代表莱特希泽 8 月出席了部长级贸易磋商首轮会议，但日美的分歧未能弥合。





部长级贸易磋商第二轮会议将于本月下旬举行。日本方面担心的是，与欧盟的贸易磋商、北美自贸协定重新谈判暂告一段落的美国，将进一步对日本加大压力。





报道称，日本考虑增加液化天然气和武器装备采购，以作为跟美国谈判的筹码，但还不知道能否以此化解来自特朗普的压力。正因为难以解读自上而下式美国政府的态度，日本对特朗普的上述表态感到很伤脑筋。

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