受多重利空因素影响 全球共同基金销售大降

英媒称，全球投资业即将迎来金融危机以来共同基金销售表现最糟糕的年份之一，投资者出于对市场定价过高、量化宽松政策逆转和全球贸易战风险的担忧而回避共同基金。





据英国《金融时报》网站 9 月 8 日报道，数据供应商晨星公司的数据显示，今年前 7 个月，全球共同基金的净销售额为 6460 亿美元，较之 2017 年同期公布的 1.1 万亿美元减少了 45% 。过去六年唯一销售额更低的年份是 2016 年，当年在英国举行 “ 脱欧 ” 公投之前投资者撤资数百亿美元。





咨询公司克里特研究公司的首席执行官阿明 · 拉詹称，投资者一直对政治环境的不确定性感到担忧，尤其是美中之间爆发贸易战的风险。





他说： “ 投资者预期（美国和中国之间的贸易紧张关系）将维持小规模冲突状态，而不是继续升级。民族主义情绪高涨仍然是一个重大风险因素。 ”





报道称，销售额下滑是在白宫概述了对从中国进口商品征收关税的计划之后出现的，此举令市场不安，并且引发对一场贸易战可能会威胁全球供应链的担忧。





一位投资业资深人士称，市场前景良好。他说： “ 人们在认定牛市结束或认定全球经济周期发生逆转时需要格外谨慎。美国企业的数据还不错。如果美国经济增长并且创造出一个更大的经济体，很难想象股市对此会反应糟糕。 ”





不过，他补充说，也存在

“

令人担忧的理由

”

，暗示如果中美紧张关系升级、美国未能与加拿大达成一项贸易协议、或者美国退出世界贸易组织，都可能

“

引发我们在超过一代人时间里所见的全球贸易的最大问题

”

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