“病态审美”还是“刻板印象”？BBC关注中国“娘炮”之争

英媒称，中国的 “ 小鲜肉 ” 男明星近年来一直是大众热捧的对象，但是最近这些长相秀气、打扮精致的男偶像却招来一片争议声。





据英国广播公司网站 9 月 11 日报道，最近几年，中国内地出现了一批年轻、帅气的 “ 小鲜肉 ” 男偶像，他们拥有众多粉丝，被视为票房大卖的保证，但他们与传统男性形象不同的气质和风格也引起了不少人的反感。





报道称，他们偏柔美的长相与打扮引起了网络上的争议，批评主要集中在他们的妆容、发型和谈吐举止。网友抨击他们画眼线，抹眼影、涂口红、染头发，没有男子气概，更有人直接炮轰他们是 “ 娘炮 ” 、 “ 男女不分 ” ，批评他们会带坏小孩， “ 少年娘则国家娘 ” 。





中国的几家官方媒体也加入了讨论。





报道称，其实在这次争议之前，对于 “ 小鲜肉 ” 太 “ 娘 ” 的批评也屡见不鲜。





报道称，在 “ 小鲜肉 ” 明星的粉丝看来，外界误解了他们的偶像。有粉丝说，并不觉得自己的偶像 “ 娘 ” ，反而觉得是 “ 一种超越了性别的美 ” 。





21 岁的大学生小轩表示，每个人都可以有自己的风格与追求，不一定非要用传统的男子气概来束缚自己， “ 化妆是男生注重自身形象的一种表现，精致一点没有错 ” 。





在性别学专家看来，网络上对 “ 娘炮 ” 的批评都源于 “ 性别刻板印象 ” 。中山大学社会学与社会工作系副教授丁瑜解释，日常生活中人们经常说的一些话就属于性别刻板印象， “ 比如你一个男孩子就应该怎么样，一个女孩子就应该怎么样， ‘ 就应该 ’ 后面的那些东西就是刻板印象，它容纳不了半点跟原来的观念不一样的东西。 ”





丁瑜指出，社会应该对不同气质的人更加包容， “ 人不是一个模板刻出来的，他总是会有不同的样子、性格和气质。凭什么要求男性呈现出全部一样的（气质），就不能有别的呢？ ”





社会学家李银河认为，每个人的男性度和女性度都有差异， “ 人性是丰富多彩的，应该让每个人随心所欲地落在极度男性化与极度女性化这两个极端点之间的任何一点上，而不是强求每个人都必须落在极端点上 ” 。她还呼吁审美标准的多元化， “ 男生既可以精致，也可以粗犷，女生既可以阴柔，也可以阳刚 ” 。





此外，《中国妇女报》也刊文称， “ 男性阴柔化 ” 是个伪命题，刚柔相济才可成就完美人格 …… 没必要担心越来越多的男孩喜欢精致的生活而变得没有血性 …… 男人变得温柔一些，讲究一些，更尊重女性一些，或许更有利于社会和谐与发展。





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