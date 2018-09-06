脸书、推特首席执行官国会作证：目前不打算去中国发展

脸书和推特首席执行官星期三（ 9 月 5 日）告诉美国国会议员，他们现在没有立即要进入中国市场的计划。脸书和推特等美国社交媒体巨头目前都在中国被屏蔽，被阻挡在防火墙外。





脸书首席运营官桑德伯格（ Sheryl Sandberg ）星期三在出席参议院情报委员会听证会时表示，目前他们不考虑任何前往中国发展的计划。脸书创办人兼首席执行长扎克伯格（ Mark Zuckerberg ）曾多次到中国访问，但桑德伯格说，尽管中国广大的人口和市场对于脸书希望完成 “ 连结世界 ” 的使命很重要，不过， “ 进军中国的前提是，我们要能继续遵守我们的价值观，因此目前是不可能的。 ”





推特首席执行长多西（ Jack Dorsey ）也在听证会上回答议员质询时说，推特目前也没有计划要到中国发展。





“ 当我们被屏蔽时，我们决定不要去打这场现在不值得去打的仗，我们有其他更优先的任务， ” 多西说。

来自佛罗里达州共和党籍参议员鲁比奥（ Sen. Marco Rubio, R-FL ）在听证会上向脸书和推特这两个社交媒体企业提问，美国的民主价值是不是他们运营的核心。





“ 你只有在美国才支持美国的这些民主价值和原则，还是你觉得你们有义务在全球各地都必须支持这些原则？ ” 鲁比奥问。





“ 我们在全球各地都支持这些原则， ” 桑德伯格回答称， “ 您刚刚提到了越南，我们在越南没有伺服器，只有极少数发生特殊威胁的情况，但我们从来不会将资讯交给越南政府，包括所有政治资讯。 ”





“ 你们不会以此作为运营交换条件？ ” 鲁比奥继续问。





“ 我们只会在我们能持续遵守原则的国家运作， ” 桑德伯格回答。





鲁比奥再追问桑德伯格，脸书不会为了市场准入而放弃原则作为交换条件，这样的做法是否也包括中国，桑德伯格则回答：是的，也包括中国。





谷歌首席执行官缺席 引发议员强烈不满





星期三听证会备受美国媒体关注的另一个焦点是证人席上出现一个空座位，在空荡荡没有人坐的椅子前放置了一个名牌，写着 “ 谷歌 ” 。

参议院情报委员会除了邀请脸书和推特作证外，也邀请了谷歌母公司 Alphabet 首席执行官佩奇（ Larry Page ）出席。不过，谷歌仅决定派出其全球事务资深副总裁兼首席律师沃克（ Kent Walker ）赴国会作证，而非佩奇或谷歌首席执行官皮查伊（ Sundar Pichai ）。参议院情报委员会拒绝了谷歌的提议，并对于谷歌公司决策高层不愿出席国会作证表示强烈不满。





谷歌在听证会召开前公布了一份沃克的 “ 书面证词 ” ，不过参议院情报委员会并未接受，并表示沃克的 “ 评论 ” 并非证词，还补充道 “ 我们希望他（沃克）参与公开听证会的热忱能扩及到公司领导层，希望他们愿意回答委员会的问题。 ”





据媒体报道，谷歌正考虑推出一个北京当局能接受的 “ 过滤版搜索引擎 ” ，以重返中国市场。这项消息令谷歌员工及人权活动人士担心，同时引发美国国会反弹。





参议院情报委员会副主席沃纳（ Sen. Mark Warner, D-VA ）对于谷歌向国会就有关问题所作出的回应，以及谷歌公司不愿派高层出席听证会回答问题的做法表示 “ 极度失望 ” 。





据美联社报道，皮查伊以信函方式回覆说，他无法回答细节的问题，并称有关是否会在中国推出新的搜索引擎 “ 仍不确定 ” 。





沃纳参议员表示，谷歌企图重返中国市场将帮助中国政府继续打压人民声音，谷歌则回应，尽管他们的搜索引擎在

2010

年退出中国市场，但公司在当地仍有数百名雇员。（美国之音）

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