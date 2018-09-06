新西兰总理为陪宝宝 多花纳税人5万美元引争议

新西兰总理杰辛达·阿德恩作为一名女性政治家，从怀孕开始到产下自己的爱女，都受到了全球的巨大关注，如今为了多陪伴女儿，这位女总理的抉择也引发了争议。
据英国广播公司（BBC）5日报道，仍然在哺乳期的阿德恩当天前往瑙鲁参加太平洋岛屿论坛，这比她的副手温斯顿·彼得斯晚了两天。为此，纳税人需要多花80000新西兰元（约52000美元）。
《卫报》4日报道称，由于阿德恩的宝宝太小，无法接种访问瑙鲁要求接种的疫苗，而阿德恩也不能离开宝宝超过三天，所以她未与温斯顿·彼得斯在3日同行前往。而专机3日把温斯顿·彼得斯送至瑙鲁后，还要在5日再来接阿德恩，因此需要多跑一趟还多花了钱，这引发了国内民众的不同意见。
澳大利亚广播公司（ABC）5日最新报道称，当天在抵达瑙鲁后，阿德恩表示，自己已经被建议不要花费纳税人额外的钱，而军队方面也已经告知她，有固定的经费可以额外用于像她这种性质的行程。“今天结束之前我还是作为新西兰的总理，我就需要完成我的工作。”
4日，阿德恩就曾为自己最后决定参加此会议进行了辩护：“在和我的同事们商量之后，我们计算出了需要多花费的钱，权衡利弊后我们还是觉得在周三一天参加这个会议，有利于履行我作为总理的责任。”
英国《卫报》4日报道称，阿德恩认为确实还有一个选项，那就是不去参加。“不去，我想会有同样的批评……我去或不去都会挨批。”阿德恩表示，如果她决定不参加，那么这将使她成为自1971年以来，在选举周期之外首位不参加太平洋岛屿论坛的新西兰总理。
而在网络上，新西兰民众们对于阿恩德是否该参加这次会议，也是意见不一。
“我很自豪我们的领导人正在努力前往瑙鲁，”推特上的一位用户表示。BBC报道称，与此同时，其他人则质疑她是否必须得去，“如果副总理已经参加的话，就没有必要（让她参加）。”
“我对此进行了权衡。我甚至想是否可以跟澳大利亚搭个顺风车。我们审视了多种选择，试图找到替代方案，”早在3日，阿恩德就曾告诉《新西兰先驱报》称，自己左右为难，不管去还是不去，可能都会被民众批评。
现年38岁的阿德恩，是世界上第二位任内当妈的政府首脑，在今年六月生下女儿之后，在仅仅度过6个月产假后她就回到了岗位。前不久，她带着刚出世的女儿一起上班，哺乳照随之曝光，这使她成为了全球首位带着刚出世的女儿一起上班的国家领导人，引发了全球网友的巨大关注。
本周一至周三，太平洋岛屿论坛在瑙鲁召开，太平洋岛国和欧盟多国领导人前往参加，就气候变化和地区事务进行探讨并签署了相关安全协约。会上，多国确认气候变化对多个太平洋岛国安全形成了威胁。此外，会议还探讨了跨境毒品贩卖、非法捕捞、网络安全等问题。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost