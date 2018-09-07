美驻以色列大使:无法想象戈兰高地重回叙利亚怀抱

据法新社 9 月 6 日报道，以色列一家报纸公布的访谈摘录显示，美国驻以色列大使弗里德曼预测，以色列会 “ 永久 ” 控制其所并吞的戈兰高地。

以色列在 1967 年第三次中东战争中，从叙利亚手中夺下戈兰高地的大部分地区，随后将其并吞。不过此举从未获得国际社会承认。





弗里德曼接受采访表示： “ 老实说，我无法想象戈兰高地不是以色列永久一部分的情况。 ” 他接着说： “ 我无法想象戈兰高地重回叙利亚怀抱的情况。 ”





弗里德曼称： “ 放弃戈兰高地的高处区域，可能会让以色列处于严重的安全劣势中；更不用说，我认为任何人都比（叙利亚总统）巴沙尔。阿萨德更值得获得这个奖赏。 ”

弗里德曼甚至提到，美国可能会正式承认戈兰高地是以色列领土。

据公开资料显示，在 1967 年的第三次中东战争（也即六日战争）中，以色列曾担心叙利亚和约旦会改变约旦河上游的流向，切断以色列水源，于是用武力控制了戈兰高地和约旦河整个河道，同时占领了这些河流发源地的大部分地方。因此以色列是否归还戈兰高地是以色列和叙利亚谈判的中心议题之一。

戈兰高地西与以色列接壤，居高临下，是叙利亚西南边陲的战略要地，从戈兰高地可以俯瞰以色列加利利谷地。高地上公路交通网密布，库奈特拉为此地重镇，有公路直通叙利亚首都大马士革，只有

60

公里路程。

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