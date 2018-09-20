艳星出书爆料与特朗普交往细节

英媒称，在一本全面爆料的回忆录中，色情片演员斯托米 · 丹尼尔斯详细讲述了她与唐纳德 · 特朗普的交往细节，质疑特朗普是否适合担任总统，还声称特朗普曾主动提出在自己的真人秀节目中为她作弊。





据英国《卫报》网站 9 月 18 日报道，这本书名为《全盘托出》，丹尼尔斯在书中称， 2016 年特朗普开始在共和党总统候选人提名的初选中获胜，令她感到越来越难以置信。一些多年未联系但曾听说她在 2006 年与特朗普交往的前演员同事开始给她打电话，对此类新闻表示吃惊。





丹尼尔斯写道： “ 要我说的话，这绝对不可能。他甚至就不想当总统。 ”





但丹尼尔斯写道，随着特朗普不断获胜，她开始认为自己可能处于危险之中。特朗普获胜越多，她不得不讲述的关于特朗普的故事似乎就越敏感。早在数年前她就受到过一次威胁，被警告不要讲述有关特朗普的故事。





报道称，这些担惊受怕的时刻 —— 以及她在大选前夕签署一项 13 万美元 “ 封口 ” 协议的决定 —— 全都围绕的是丹尼尔斯对她与特朗普在加利福尼亚州塔霍湖一次名人高尔夫球赛期间 “ 幽会 ” 的详细描述。





丹尼尔斯写道，在那次事件接下来的一年里，她接到了特朗普的多次电话，希望能够让自己上他的真人秀节目《学徒》。她写道，特朗普甚至暗示可以安排一次作弊，让她能在更多期节目中不被淘汰。





报道称，特朗普否认与丹尼尔斯有过婚外情，不过他承认曾自掏腰包，把付给丹尼尔斯的封口费还给了他的私人律师迈克尔 · 科恩。





报道注意到，《全盘托出》一书中很少评论特朗普的总统工作，不过丹尼尔斯在谈到特朗普曾因为一项高尔夫球场计划而变得越来越焦躁时指出： “ 没有什么比当总统更能使他像以往一样使性子和喜欢发脾气的了。 ”





报道称，然而，这本书中最关键的部分在于讲述了为什么在向前夫隐瞒了这段婚外情多年之后，丹尼尔斯决定在大选前公开她与特朗普的故事。她说，公开爆料意味着她和女儿将不再那么容易受到攻击。她复述了自己曾在其他场合讲过的一件事：

2011

年在一个健身房的停车场里，一名大块头男子曾走到她身边，警告她不要讲述有关特朗普的故事。特朗普曾说停车场事件是

“

彻头彻尾的骗局

”

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