“水门事件”记者出书揭秘:特朗普曾令暗杀叙总统

美国总统特朗普近日又因一本 “ 揭秘 ” 自己的新书头疼不已， “ 水门事件 ” 记者在新书中爆料，特朗普曾要求暗杀叙利亚总统阿萨德，被国防部长无视。

据路透社报道，当年因报道 “ 水门事件 “ 而使时任美国总统尼克松辞职的美国著名记者鲍勃 · 伍德沃德（ Bob Woodward ），在新书中对特朗普的白宫生活进行了大揭秘。

在这本名为《恐惧：白宫中的特朗普》（ Fear ： Trump in the White House ）的书中，作者形容特朗普经常 “ 冲动地 ” 决定内外政策，常常无视幕僚及官员的意见，令下属无所适从，行政部门面临 “ 精神崩溃 ” 。





而令各大媒体震惊的，是书中描述的另一事件 —— 特朗普 4 月曾要求暗杀叙利亚总统巴沙尔 · 阿萨德，不过被国防部长马蒂斯无视。书中写道，马蒂斯告诉特朗普他会 “ 马上去做 ” ，不过最后制定的是一项针对叙利亚的有限空袭计划，而没有对叙总统的个人生命安全造成威胁。

据悉，今年 4 月，美英法联军以 “ 叙利亚政府军使用化学武器袭击无辜民众 ” 为由，对叙利亚进行了空袭，向首都大马士革及其以外地区多个目标发射约 110 枚导弹。

此外，书中称，美防长马蒂斯对特朗普的行为及理解能力非常无奈，称其 “ 如五、六年纪的小学生 ” 。白宫幕僚长约翰 · 凯利（ John Kelly ）更是多次称特朗普是 “ 白痴 ” 。





书中还声称，美国国家经济委员会前主席科恩及白宫前秘书波特，为了 “ 保护国家 ” ，避免特朗普在一些文件上签字，会将他办公桌上的文件偷偷收起，当中包括要求退出 “ 北美自由贸易协定 ” （ NAFTA ）及 “ 美韩自贸协定 ” 的文件。而科恩解释说， “ 我只是把纸从桌子上取下来而已 ” 。

白宫发言人桑德斯在回应记者询问时称，新书内容均是无中生有，只是一些心怀不满的前员工想破坏总统特朗普的形象。美国驻联合国大使尼基 · 海莉也表示， “ 没有听过总统谈论刺杀阿萨德的事情 ” 。五角大楼则拒绝置评。

而特朗普则回应称， “ 这又是一本糟糕的书，完全是欺诈民众 ” 。

特朗普此前也曾多次被写书

“

揭秘

”

。特朗普前助手、前白宫官员奥马罗萨

·

马尼戈

·

纽曼就曾在新书《精神错乱：一名内部人士对特朗普白宫的描述》中称

“

特朗普精神有问题，是个种族主义者

”

。美国作家迈克尔

·

沃尔夫饱受争议的作品《火与怒：特朗普白宫内幕》已经在

32

个国家出版。

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