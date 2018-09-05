    • 2018年9月5日

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    “水门事件”记者出书揭秘:特朗普曾令暗杀叙总统

    星期三, 九月 05, 2018

    美国总统特朗普近日又因一本揭秘自己的新书头疼不已，水门事件记者在新书中爆料，特朗普曾要求暗杀叙利亚总统阿萨德，被国防部长无视。
    　　
    据路透社报道，当年因报道水门事件而使时任美国总统尼克松辞职的美国著名记者鲍勃·伍德沃德（Bob Woodward），在新书中对特朗普的白宫生活进行了大揭秘。
    　　
    在这本名为《恐惧：白宫中的特朗普》（Fear Trump in the White House）的书中，作者形容特朗普经常冲动地决定内外政策，常常无视幕僚及官员的意见，令下属无所适从，行政部门面临精神崩溃

    而令各大媒体震惊的，是书中描述的另一事件——特朗普4月曾要求暗杀叙利亚总统巴沙尔·阿萨德，不过被国防部长马蒂斯无视。书中写道，马蒂斯告诉特朗普他会马上去做，不过最后制定的是一项针对叙利亚的有限空袭计划，而没有对叙总统的个人生命安全造成威胁。
    　　
    据悉，今年4月，美英法联军以叙利亚政府军使用化学武器袭击无辜民众为由，对叙利亚进行了空袭，向首都大马士革及其以外地区多个目标发射约110枚导弹。
    　　
    此外，书中称，美防长马蒂斯对特朗普的行为及理解能力非常无奈，称其如五、六年纪的小学生。白宫幕僚长约翰·凯利（John Kelly）更是多次称特朗普是白痴

    书中还声称，美国国家经济委员会前主席科恩及白宫前秘书波特，为了保护国家，避免特朗普在一些文件上签字，会将他办公桌上的文件偷偷收起，当中包括要求退出北美自由贸易协定NAFTA）及美韩自贸协定的文件。而科恩解释说，我只是把纸从桌子上取下来而已
    　　
    白宫发言人桑德斯在回应记者询问时称，新书内容均是无中生有，只是一些心怀不满的前员工想破坏总统特朗普的形象。美国驻联合国大使尼基·海莉也表示，没有听过总统谈论刺杀阿萨德的事情。五角大楼则拒绝置评。
    　　
    而特朗普则回应称，这又是一本糟糕的书，完全是欺诈民众
    　　
    特朗普此前也曾多次被写书揭秘。特朗普前助手、前白宫官员奥马罗萨·马尼戈·纽曼就曾在新书《精神错乱：一名内部人士对特朗普白宫的描述》中称特朗普精神有问题，是个种族主义者。美国作家迈克尔·沃尔夫饱受争议的作品《火与怒：特朗普白宫内幕》已经在32个国家出版。

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