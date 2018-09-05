“水门事件”记者出书揭秘:特朗普曾令暗杀叙总统

美国总统特朗普近日又因一本“揭秘”自己的新书头疼不已，“水门事件”记者在新书中爆料，特朗普曾要求暗杀叙利亚总统阿萨德，被国防部长无视。
据路透社报道，当年因报道“水门事件“而使时任美国总统尼克松辞职的美国著名记者鲍勃·伍德沃德（Bob Woodward），在新书中对特朗普的白宫生活进行了大揭秘。
在这本名为《恐惧：白宫中的特朗普》（Fear： Trump in the White House）的书中，作者形容特朗普经常“冲动地”决定内外政策，常常无视幕僚及官员的意见，令下属无所适从，行政部门面临“精神崩溃”。
而令各大媒体震惊的，是书中描述的另一事件——特朗普4月曾要求暗杀叙利亚总统巴沙尔·阿萨德，不过被国防部长马蒂斯无视。书中写道，马蒂斯告诉特朗普他会“马上去做”，不过最后制定的是一项针对叙利亚的有限空袭计划，而没有对叙总统的个人生命安全造成威胁。
据悉，今年4月，美英法联军以“叙利亚政府军使用化学武器袭击无辜民众”为由，对叙利亚进行了空袭，向首都大马士革及其以外地区多个目标发射约110枚导弹。
此外，书中称，美防长马蒂斯对特朗普的行为及理解能力非常无奈，称其“如五、六年纪的小学生”。白宫幕僚长约翰·凯利（John Kelly）更是多次称特朗普是“白痴”。
书中还声称，美国国家经济委员会前主席科恩及白宫前秘书波特，为了“保护国家”，避免特朗普在一些文件上签字，会将他办公桌上的文件偷偷收起，当中包括要求退出“北美自由贸易协定”（NAFTA）及“美韩自贸协定”的文件。而科恩解释说，“我只是把纸从桌子上取下来而已”。
白宫发言人桑德斯在回应记者询问时称，新书内容均是无中生有，只是一些心怀不满的前员工想破坏总统特朗普的形象。美国驻联合国大使尼基·海莉也表示，“没有听过总统谈论刺杀阿萨德的事情”。五角大楼则拒绝置评。
而特朗普则回应称，“这又是一本糟糕的书，完全是欺诈民众”。
特朗普此前也曾多次被写书“揭秘”。特朗普前助手、前白宫官员奥马罗萨·马尼戈·纽曼就曾在新书《精神错乱：一名内部人士对特朗普白宫的描述》中称“特朗普精神有问题，是个种族主义者”。美国作家迈克尔·沃尔夫饱受争议的作品《火与怒：特朗普白宫内幕》已经在32个国家出版。
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