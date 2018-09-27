特朗普强硬风格令日本警惕 双边贸易谈判或不可避免

日媒称，日美两国政府 9 月 25 日在纽约进行了第二次部长级贸易磋商，日本经济再生担当大臣茂木敏充与美国贸易代表莱特希泽就是否启动包括关税议题在内的双边贸易谈判进行协商。旨在削减贸易赤字的特朗普政府强烈要求日本增加进口美国产品，而日本政府则希望极力避免美国对汽车及其零配件的进口设限， 26 日的日美首脑会谈中也将就是否举行日美贸易谈判进行讨论，并计划发表共识文件。





据日本《每日新闻》 9 月 26 日报道，茂木表示，磋商的基调是由日本确定的，双方就推动两国贸易的措施和架构形成了一致认识，强调磋商取得了进展。但是茂木没有明确具体的磋商内容，同时表示希望个别项目在首脑会谈达成共识的基础上再行宣布。





报道称，在 8 月举行的第一次部长级贸易磋商中，美国迫切要求举行双边贸易谈判，而日本力促美国重返跨太平洋伙伴关系协定，磋商以双方观点毫无交集而告终。但是特朗普总统已经对拒绝举行双边谈判的日本表现出焦躁，称 “ 如果不和美国做买卖，那问题就大了 ” ，不断以威胁针对汽车及其零配件的进口设限强化对日施压。





报道称，特朗普在 9 月 23 日与安倍共同出席的晚餐会上也谈到了贸易问题， 26 日的日美首脑会谈中，特朗普势必会寻求在贸易问题上取得实质性成果。另一方面，避免因美国对汽车及其零配件设置进口限制、冲击日本国内经济将是日本政府的头等大事。在本次磋商中，茂木似乎在包括农产品在内的一部分领域启动关税谈判等进行了广泛磋商，用以规避美国设置汽车进口限制。





报道称，在重新进行的北美自贸协定谈判中，美国要求墨西哥接受可能会对其货币政策造成制约的汇率条款以及对汽车数量设限等限制自由贸易的条款。尽管日本仍然抱有警惕，但是考虑到特朗普的强硬风格，更多的判断认为双边贸易谈判将不可避免。

Twitter

sgnypost





