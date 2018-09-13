美欧贸易谈判或很快有进展

美国贸易代表罗伯特·莱特希泽周一在布鲁塞尔与主管贸易的欧盟委员塞西莉亚·马尔姆斯特伦举行了会谈。莱特希泽的办公室在会后称，双方最早可能于11月取得“技术性贸易壁垒方面的前期收获”。
他指的是一项可能达成的协议，其目的是减少阻碍大西洋两岸商业往来的监管障碍，比如在汽车安全、医疗设备和药品方面相互冲突的标准。这些曾是奥巴马政府与布鲁塞尔官员之间旷日持久谈判的主题。
尽管一份旨在削减关税并解决农业和金融服务等敏感领域问题的美欧全面贸易协议仍遥遥无期，但这项明显进展应该至少能限制未来几个月内贸易关系再度紧张起来的风险。
7月底，欧盟委员会主席让-克洛德·容克与美国总统唐纳德·特朗普达成了一份停战协议，以试图缓解美国决定对进口钢铝产品征收关税并威胁要对进口汽车征税后双方出现的摩擦。
马尔姆斯特伦表示，与莱特希泽的会面是以该协议为基础继续迈进的“第一次机会”。她在推特网站上写道：“我们讨论了如何向前迈进并确定双方的优先事项，以及如何在中短期内取得具体成果。今秋还有许多工作要做。”
美国、欧盟和日本还就如何解决它们在对华贸易政策方面的一些最主要关切进行了更多讨论，目的是考虑它们能否形成统一阵线向北京施压。
近几周来，特朗普政府一直在努力缓和与战略盟友的贸易战，包括与墨西哥和加拿大就改革北美自由贸易协定的协议进行谈判，以便将精力集中于同北京不断升级的贸易争端。
美国已经对500亿美元的进口中国商品加征关税，此举迅速遭到中国报复。美国誓言立即进一步推进针对2000亿美元商品的关税，预计这也将遭到新一轮报复。
布鲁塞尔本月还表示，它愿意重新致力于解决长期遭华盛顿抱怨的限制进口美国含激素牛肉的问题。
然而，尽管双边关系似乎继续解冻，欧盟仍对美国的贸易策略及其对多边贸易体系的质疑深感担忧。主管农业事务的欧盟委员菲尔·霍根上周说：“欧盟不欢迎‘美国优先’这个恶霸。它将尽可能地与其打交道，但将始终坚决反对有关美国可以发号施令的想法。”
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