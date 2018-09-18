泰国已有69人死于登革热 首都曼谷疫情严重

泰国曼谷市卫生厅最新数据显示，截至９月上旬，泰国今年已发现登革热病例５万多例，其中69人死亡。首都曼谷疫情严重，已报告近5900例登革热病例，其中５人死亡。
曼谷市市长阿沙温·万孟17日说，泰国目前处于雨季，曼谷近日持续降雨，污水积聚，导致花斑蚊滋生，曼谷多个区暴发登革热疫情。目前卫生部门正密切跟踪各区疫情，在疫区喷药灭蚊，并定期排查患者所在的办公点、学校、住宅区等地的卫生情况。
曼谷市卫生厅的数据显示，今年１月至９月８日，泰国全国已发现登革热病例52670例，其中69人死亡。曼谷则发现了5899例登革热病例。
曼谷市长提醒民众，若发现有发烧３日不退的症状，须及时就医；发现登革热患者须及时汇报，以防止疫情扩散；将自家打扫干净，避免积水，为蓄水容器盖上盖子以防止蚊子滋生，并配合卫生防疫人员进行卫生检查及灭蚊行动。
登革热是一种由蚊子传播的急性病毒性传染病，其典型症状是发烧、头痛和关节痛等。登革热分为普通登革热和出血登革热，后者死亡率较高。登革热目前尚无特效的治疗药物。
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