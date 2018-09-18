特朗普提名大法官人选被指性侵 受害者愿公开作证

海外媒体称，美国总统特朗普提名的最高法院大法官人选卡瓦诺，遭大学女教授克里斯蒂娜·布莱西·福特指控数十年前对她有性侵犯行为。福特的律师9月17日表示，她愿意在联邦参议院委员会前公开作证。
据台湾“中央社”9月17日综合外电报道，卡瓦诺是共和党籍总统特朗普提名的第2位最高法院终身大法官人选。联邦参议院司法委员会预定9月20日就卡瓦诺的任命案进行表决。
福特指控卡瓦诺在1980年代初期曾试图攻击她并脱她衣服，当时两人都是高中生。卡瓦诺则否认这些指控。
联邦参议院司法委员会部分共和党议员曾说，应该要给福特说明自身经历的机会。白宫高级顾问凯莉安妮·康韦17日也表示赞同。
福特在华盛顿的律师卡茨17日早接受电视访问时说，她的客户愿意公开提出说明。当被问到，这是否包括在联邦参议员面前公开宣誓作证，卡茨回答道：“她（福特）愿意去做她有必要做的事”。
报道称，然而卡茨的发言暗示，任何公开听证可能出现爆炸性内容。卡茨告诉美国国家广播公司（NBC），目前在加州任教的福特相信，卡瓦诺当时的行为是“性侵未遂”，且“若非卡瓦诺严重酒醉，她已遭到性侵”。
联邦参议院司法委员会发言人表示，委员会主席格拉斯利计划在任命案投票前，与卡瓦诺和福特交谈。
司法委员会仅有两名共和党女性参议员，其中的穆尔科斯基16日晚则告诉美国有线电视新闻网（CNN），他们“可能得考虑”讨论延后表决任命案的可能性。
另据法新社9月16日报道，特朗普提名的最高法院大法官保守派人选布雷特·卡瓦诺16日遭受打击：一名女性指控他在20世纪80年代还是高中生时候性侵的证词被曝光。这一突然转变可能扰乱美国参议院批准对他任命的进程。53岁的卡瓦诺断然否认了上述指控。
民主党迅速作出反应，要求参议院推迟就其任命批准进行投票。
报道称，此事关系重大。如果卡瓦诺被批准担任这个终身职位，将至少在一代人时间内改变最高法院的平衡。最高法院负责就美国一些令社会产生深刻分歧的问题作出决断，例如堕胎或者持有武器合法化。
共和党在参议院拥有非常微弱的多数。现在距离中期选举（民主党可能借此翻身成为国会多数）还有两个月时间，白宫和共和党没有时间可以浪费。
但是，《华盛顿邮报》16日刊登的克里斯蒂娜·布莱西·福特的证词可能给这个进程的快速推进制造障碍。
51岁的克里斯蒂娜·布莱西·福特是帕洛阿尔托学院的心理学教师。她指称在20世纪80年代初的一个晚上，卡瓦诺就读于华盛顿近郊一所高中时，与同样喝得酩酊大醉的一位朋友将她困在一个房间里。
卡瓦诺将她强行按在床上，想脱掉她的衣服但没有成功。在她试图喊叫时，卡瓦诺捂住了她的嘴。
“我觉得他差点无意中杀了我。”福特说。她最终挣脱了卡瓦诺的束缚，逃离了房间。
此事困扰福特很长时间，直到2012年她与丈夫接受夫妻治疗时才说出来。她向《华盛顿邮报》展示了当时她心理治疗师的记录，提到她青少年时期“差点被强奸”。
“我没有做过这件事，不管是在高中还是在别的时候都没有做过。”卡瓦诺表示。
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