新加坡政府推出统一二维码 适用所有支付平台 支付宝微信被统一

新加坡政府今天正式推出全球首个统一二维码，让所有27个支付平台的用户无需扫描各自的二维码，只需扫描同一个二维码就能实现支付。
这意味着，新加坡的商家无需贴上繁多的二维码，只需贴上一个二维码就行了。这样一来，店面将变得更整齐，不会出现杂乱的现象，收款时也更快。
目前，新加坡有超过1.9万张支付二维码。统一二维码推出后，这个数字将大大减少。
参与的27个支付平台包括PayNow、GrabPay、星网电子付款（NETS）、维萨、万事达、美国运通、银联、支付宝以及微信支付等。各大银行的支付服务也被统一到这个二维码。
值得注意的是，在中国大陆都使用各自二维码的支付宝和微信支付，在新加坡被统一为使用一个二维码。而且连银联也被统一。
据悉，新加坡中央商业区超过1000个商家将从9月底起率先使用，六个月内全面铺开。
用户只需打开其中一个支付平台的手机应用程序，然后扫描贴在店面前的统一“SG二维码”，再输入支付款额就能完成付款交易。
有了统一SG二维码，店面前将不再出现多个二维码标签。
据报道，新加坡的这个“SG二维码”是全球首个，由新加坡金融管理局和资讯通讯媒体发展局联合开发。
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