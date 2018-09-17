美防长拟10月访问中国谈朝鲜弃核

据共同社15日报道，多名美国政府相关人士15日透露，马蒂斯计划10月访问中国，已进入协调阶段。若能够成行，将是马蒂斯出任防长后的第二次访华，上次是在今年6月。在围绕无核化的美朝谈判陷入停滞的形势下，美国可能要求中国为迫使朝鲜弃核而加强对逃避制裁的查处等。
相关人士称，正在研究马蒂斯在10月中旬于新加坡召开东盟防长扩大会议前访华，但还不是最终决定，有可能变更。在贸易摩擦加剧导致美中关系降温的形势下，美方或许有意谋求在防务领域构建一定的信赖关系。
报道称，双方似乎正在探讨马蒂斯在华期间与中国领导人会面。
另据法新社14日报道，美国国务卿蓬佩奥当天说，美国与朝鲜关于后者可能实现无核化的谈判正在进行中，尽管从表面上看谈判似乎已经陷入停滞。
蓬佩奥对记者说：“我们仍在继续与朝鲜就如何兑现新加坡峰会期间作出的所有承诺展开许多对话。”
上个月，特朗普突然取消了蓬佩奥访问平壤的计划。
但是，随着白宫谈论美朝领导人可能举行第二次峰会，情况似乎有了新进展。
蓬佩奥说，美国“一如既往地致力于继续执行联合国安理会的那些决议”。
他说：“我们认为，对于特朗普总统说服金委员长相信朝鲜半岛有必要实现全面、最终的无核化而言，它们（那些决议）是至关重要的。”
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