为吸引美国生源 法国一大学把白人学生涂成黑人

近日，法国私立里昂米勒·寇美术学校在其社交媒体上上传了一张学校宣传照。短时间内，这张照片就让美国网民们炸开了锅。
照片被篡改后，白人学生脸被涂黑，还加入了有色人种学生
在这张照片上，一群学生正在参观一个画廊，里面有男有女，有白人也有黑人。但是，眼尖的网友迅速指出，校方刻意篡改了照片，因为在原始的照片上，里面没有一个黑人学生，校方硬生生把白人学生的脸涂成了黑色，以冒充黑人来增加学校在美国的影响力。
具体而言，网友指责校方在原始的宣传资料上动了手脚，三个白人学生的脸被涂黑，还另外加入了两个原本不存在的有色人种学生进去。
校方对此回应说道，他们并没有意识到有人篡改了照片，表示这都是由一家美国的传播机构负责进行推广的。
学校总监Antoine Rivière表示，他是在接到一位出现在照片上的学生打来的电话，才知道照片被篡改了。
学校总监表示不知情
“我们给一家美国传播机构发去了一些文件资料，让其帮助我们在美国推广学校”， Rivière表示其中一张照片还在学校不知情的情况下被使用了。
随后，学校立马移除了社交媒体上的照片，并给学生和家长发去了道歉信。
“这恰恰不是米勒·寇美术学校想要传播与代表的”，Rivière补充说道。
据悉，此前米勒·寇美术学校正打算不久的将来在美国开设分校。
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