特朗普被曝曾问幕僚：“保护”台湾能得到什么？

台媒称，揭发“水门案”的《华盛顿邮报》记者伍德沃德的新书《恐惧》11日上市，书中揭露美国总统特朗普在“外交事务”方面的想法，常让幕僚震惊，甚至曾问众多幕僚：“‘保护’台湾，美国得到什么？”
据台湾“中央社”9月12日报道，伍德沃德的新书《恐惧：特朗普在白宫》于11日上市，内容提到特朗普曾在白宫的会议上谈到台湾地区，反映出特朗普商人的思考模式，就连处理对外关系事务也是如此。
报道称，书中详细写到，特朗普谈及台湾的时间与地点是今年1月19日的白宫战情室，时任白宫国安顾问麦克马斯特召集一场会议，讨论关于韩国的议题，除特朗普，参与者还包括时任国务卿蒂勒森、国防部长马蒂斯、白宫幕僚长凯利、美军参谋长联席会议主席邓福德及时任白宫首席经济顾问的科恩。
报道称，特朗普在会中直截了当地问：“我们（美国）在朝鲜半岛维持大规模的军力存在，我们得到了什么？”书中形容，特朗普总是能将议题绕回他所纠结的金钱开销与派驻军队上。
报道还称，不仅如此，特朗普还问：“我们从‘保护’台湾中得到了什么？”书中指出，特朗普认为美国为包括亚洲、中东及北大西洋公约组织（NATO）的防卫开支买单，甚至想知道为何美国要和韩国当朋友、又从中得到什么？伍德沃德指出，因为得不到充分答案，让特朗普上任后已恼火一整年。
美国有线电视新闻网（CNN）报道称，出版商西蒙-舒斯特联合出版社指出，《恐惧》初版共100万本，11日开卖前，在亚马逊官网的预购量，已让《恐惧》跃升今年度畅销书排行榜第6名。
报道称，特朗普和白宫在新书开卖前，已全盘否定这本书，特朗普称这本书是本“烂书”、并指控伍德沃德诚信有问题；白宫发言人桑德斯也批评伍德沃德“捏造故事”，内容多半是心怀怨怼的前员工的说辞，只是“故意要让总统难堪”。
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