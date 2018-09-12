金正恩提议再举行“特金会” 博尔顿称美方等待朝弃核行动

外媒称，美国总统特朗普收到朝鲜最高领导人金正恩发出的继6月举行历史性峰会后再次会晤的请求，目前正在为此进行筹备。
据美联社9月10日报道，白宫发言人萨拉·桑德斯10日说，尚未敲定具体细节。
特朗普上周对记者说，他正在期待金正恩的来信。桑德斯说，特朗普已收到信件。据她称，来信内容“热情洋溢、非常积极”。她还说，白宫不会公布来信的全部内容，除非金正恩同意予以公开。
桑德斯在记者会上说：“这封来信的主要目的是请求再安排一场与特朗普总统的会晤。我们对此持开放态度，目前已在进行协调。”她还拿这份来信作为例证称，“这进一步表明两国领导人的关系取得进展”。
报道称，自特朗普成为首位会晤朝鲜最高领导人的在任美国总统以来，他和金正恩的关系可谓时好时坏。两人于6月在新加坡举行了为期一天的峰会，商讨朝鲜半岛无核化问题。会谈后露面的特朗普还对金正恩大加赞扬。
报道指出，特朗普最近取消了国务卿迈克·蓬佩奥的访朝计划，他给出的理由是朝鲜在废除本国核武库方面缺乏进展。但特朗普9日再次称赞了金正恩，原因是朝鲜刚刚举行的阅兵式与过去几十年来的阅兵式不同，此次阅兵式对导弹和核武器进行了低调处理。特朗普9日就朝鲜阅兵式发“推文”称：“这是朝鲜的一个重大和非常积极的表态。”
另据德国《明镜》周刊网站9月10日报道，白宫消息称，美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩有望很快再次会晤。
白宫发言人桑德斯说，特朗普从金正恩那里收到一封希望第二次会面的信。这封信非常“积极”和“热情”。美方已在考虑会面的时间安排。
报道指出，6月在新加坡与特朗普首次会晤时，金正恩同意实施核裁军，但并未给出裁军进程的具体定义、时间表或监督措施。
报道称，特朗普在会晤后表示，朝鲜不再构成核威胁。然而，针对朝鲜的制裁并未放松。特朗普和金正恩在会晤前进行了长达数月的相互中伤和威胁。
报道注意到，今夏以来，美国政府对朝鲜愈发不满。8月底，特朗普取消了国务卿蓬佩奥原计划的平壤之行，原因是朝鲜半岛无核化未取得充分进展。
报道称，不过，从上周开始，特朗普又表现出乐观情绪。他在“推特”上自夸，称金正恩“坚定地信任”他。特朗普写道：“感谢金委员长。我们将一同完成它。”
现在，桑德斯也指出，9日举行的朝鲜建国70周年阅兵式释放出积极信号。她对朝鲜当局未在阅兵式中展示“核武库”表示赞赏。桑德斯说：“我们将此视为善意信号。”
此外据法新社9月10日报道，美国总统特朗普的高级安全顾问10日说，特朗普与朝鲜最高领导人金正恩会谈的大门一直是敞开的，但特朗普仍在等待弃核方面的实际行动。
美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿说：“我们仍在等着他们。两位领导人再次会晤的可能性显然存在。”
博尔顿说：“但特朗普总统无法让朝鲜人走进他正拉开着的大门。他们必须采取措施弃核。那正是我们在等待发生的事情。”
博尔顿在一次活动上发表讲话称，两位领导人在新加坡会晤时，金正恩保证将放弃核武器，后来又与韩国总统文在寅达成一致，称将在一年之内做到这一点。
博尔顿说：“如果他们实现无核化，就像他们在新加坡保证要做的那样，朝鲜人的生活会完全不同。”
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