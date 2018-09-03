时间转换引发健康问题 欧盟拟全年采取“夏令时”

德国《焦点》周刊2日报道称，欧盟委员会主席容克8月31日宣布，欧盟委员会建议取消冬、夏令时转换制，“夏令时”将适用于全年。
据报道，此前28个欧盟成员国约460万民众参加了欧盟于7月4日至8月16日进行的网上调查。结果显示，其中84%的人表示希望取消冬、夏令时转换的做法。这也是欧盟有史以来最大的调查。欧盟交通专员布尔茨说，数百万欧洲人已明确表达了意见。
据悉，欧盟的“夏时制”始于1996年。按照规定，欧盟成员国每年3月最后一个周日将时钟拨快一小时，开始实行夏令时；10月最后一个周日再将时钟回拨一小时，恢复冬令时。“夏时制”旨在更多利用阳光以节约能源。但一项调查称，这只节省了0.3%的能源。相反，欧洲人因为时间转换，引发大量健康问题，导致更多交通事故等。
该提议将在得到28个欧盟成员国和欧洲议会的批准后，才能成为正式法律。不过，欧盟担心有成员国不同意提议，因此要求各成员国“理智”，采取统一的做法。否则，欧洲的物流和其他与时间有关的工作就会陷入混乱。据悉，目前，世界上大约有70个国家实行夏时制。
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