京东创办人刘强东涉性侵在美被捕

中国第二大网购平台京东，其创办人兼行政总裁刘强东上周五 (8/31) 在美国明尼苏达州被捕。
当地政府网站资料显示，他因涉嫌性侵被捕至上周六 (9/1) 下午获释，目前状态是“获释等候起诉”，并标注为“有相当理由”(probable cause) 犯案。
明尼苏达州警方发言人表示调查仍在进行中，拒绝提供更多细节。“我们不知道会否正式起诉，因为调查仍未有结论。”
明尼苏达州亨内平县 (Hennepin County) 警方发放了刘强东被捕后的照片，根据当地法律，性侵指控涵盖的范围广阔。
京东：失实指控
JingDong Direktor Tony Qiu (DW)京东成立于1998年，现时规模仅次于阿里巴巴。
刘强东现年45岁，他所创办的京东是中国的龙头网购企业之一，福布斯统计他拥有79亿美元财产。
刘强东被捕的消息广泛流传，京东在周日(9/2)在微博发表声明：“刘强东在美国商务活动期间遭遇失实指控，经过当地警方调查，未发现有任何不当行为。”声明指，刘强东将按照原计划继续行程，京东也会针对不实报道或造谣行为采取必要的法律行动。
成立于1998年的京东，现时规模仅次于阿里巴巴，在中国拥有超过3亿个活跃用户。今年年中，谷歌 (Google) 宣布向京东注资5亿美元，以助它在全球开拓零售业务。除此之外，沃尔玛 (Walmart) 和腾讯都是京东的投资者。
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