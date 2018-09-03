新加坡世界小姐为民间医疗社落力募款

新加坡世界小姐2018的参赛者，落力为新加坡慈善医疗结构——善济医社，举行筹款活动。
“让善济更美丽慈善晚宴”于2018年9月2日在新加坡圣淘沙的名胜世界举行。筹款活动大获成功，完成了预定的目标400万新元。
1901年，在新加坡小坡维多利亚街，由一批善心人士自发筹组施医赠药的善济医社，成为许多贫困者求医问药的场所。经历百年沧桑巨变，善济医社至今依旧以仁心仁术造福社会，服务民众，施医赠药，不遗余力。
清朝末年，中国沿海一带的贫民百姓因生活困苦，飘洋过海，到南洋谋求生存。此地气候炎热，潮湿多雨，瘟疫易生，患病日增。到来先辈，经济拮据，往往贫病交加，又得不到殖民地政府照顾，处境堪怜。1901年，一批善心人士，见到此种情景，共襄义举，筹组了善济医社，为贫苦病患者服务。
经过一百多年的辛勤耕耘，在漫长的历史长河中，善济医社百年如一日，为贫困大众服务，从未间断过。不分阶层、种族和宗教，均一视同仁，施医赠药，造福人群。这百年来，不计其数的病患者得到了及时的医治，社会各界对善济也给予肯定、赞许、支持和信任。
这次，为了协助善济医社筹得善款，世界小姐2018新加坡赛区的参赛者们，来到善济医社，为活动加油打气，并与善济医社联手举行了这次筹款晚宴。
2016年世界小姐冠军获得者，21岁的哥斯达黎加佳丽德瓦尔也来到善济医社，看望医社的医护人员，同时为筹款晚宴站台。
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