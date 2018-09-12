普京问马云：你这么年轻，为什么要退休？

9月10日，中国教师节，阿里巴巴创始人、董事局主席马云公布阿里巴巴传承计划，宣布自己一年后将卸任阿里巴巴集团董事局主席，从事教育和公益事业。这引起了俄罗斯总统普京的关注。
据阿里方面发布的消息，在9月11日的远东经济论坛企业家圆桌会上，普京看到马云时，中断议程，跟旁边的官员说，“我想问问那边坐着吃俄罗斯点心的年轻人，马云，你这么年轻，为什么退休？”
可能是没想到普京会突然转换话题，马云也一脸意外。
马云回答说，“总统先生，我不年轻了，昨天刚好在俄罗斯过了54岁生日。我创业19年，做了一些事，但还有更多热爱的事想做，比如教育和公益。”
普京大笑说，“你比我年轻，我都66岁了！” 说完，鼓起了掌。
马云接着介绍了这次远东经济论坛上阿里巴巴与俄最大社交媒体成立合资公司的框架协议签署，“虽然一年以后我退休了，但我可以保证，不论什么时候，阿里巴巴在俄罗斯的发展会遵守当地法律，符合中俄两国的利益。”马云还向普京提出了四项建议，用E-road推动一带一路，加强中俄技术合作，发展贸易、旅游、技术、培训，加大对中小企业和年轻人的支持等。
普京等马云讲完，说，“你讲得很好，你说阿里会遵守俄罗斯相关法律法规，俄罗斯政府也会全力支持阿里巴巴在俄罗斯的发展！”
说完，他向左右示意，鼓起了掌。
9月10日，在马云54岁生日这天，他宣布，“经董事会批准，一年后的今天，也就是2019年9月10日，阿里巴巴20周年，我将不再担任阿里巴巴集团董事局主席，现任阿里巴巴集团CEO张勇将接任董事局主席一职。
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