美国邀朝“尽早”启动无核化谈判 欢迎金正恩朝韩峰会承诺

外媒称，朝鲜最高领导人金正恩9月19日对韩国总统说，他将为实现无核化采取一些具体举措，包括主动提出“永久性拆除”对生产核弹头燃料至关重要的设施。
据美国《纽约时报》网站9月19日报道，特朗普对金正恩和文在寅在朝鲜举行峰会期间达成的协议表示欢迎。
报道称，尽管特朗普在朝鲜问题上依然持强硬态度，但“文金会”的结果表明白宫软化了立场。
报道称，特朗普政府似乎认可了它曾经觉得有必要在随后一年里实现的“彻底、可核实、不可逆转的无核化”更有可能花费好几年时间。
国务卿蓬佩奥19日向文在寅和金正恩表示祝贺时谈到了这一点。他借机邀请朝方“尽早”在维也纳与美国新任对朝政策特别代表比根举行会谈启动无核化谈判，以便谈判“到2021年1月完成”。
另据俄罗斯《生意人报》网站9月20日报道，第三次朝韩峰会在平壤举行，双方商定重新连通横贯朝鲜半岛的铁路，理顺预防边境冲突的机制，并拆除朝鲜核试验场。大部分措施都是象征性的。接受《生意人报》采访的俄罗斯和韩国专家认为，朝鲜最高领导人金正恩当前的主要任务是彰显美国没有理由对平壤最大限度施压的方针。
报道称，专家和政治家之间最大的争议由涉及朝鲜无核化的协议内容引起。金正恩同意在“国际专家在场”的条件下，拆除东仓里发动机试验场和火箭发射架，与韩国在推进朝鲜半岛完全无核化的过程中互相密切合作。
平壤宣言还指出，“若美国本着‘6·12’朝美联合声明精神采取相应措施，愿意继续采取永久废弃宁边核设施等进一步的措施”。不过，平壤峰会要求至少解除部分制裁作为交换，而华盛顿方面此前已达成共识，认为不应该这样做。
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