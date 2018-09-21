新加坡拟立法遏假新闻 促媒体组成事实核查联盟

网上假资讯问题引起各国关注，新加坡公布调查报告把此列为“迫切及严峻”问题，计划立法规定科技企业须管制网上假新闻，惩罚蓄意散播假资讯者，并建议各媒体应联合组成“Factcheck联盟”。Google等大型科企对新加坡此举表示关注，认为目前已有足够法例规管。
报告指问题迫切严峻
由国会副议长张有福担任主席的国会特别委员会过去数月研究网上假资讯问题，昨天发表近300页的报告，点名指Google、Facebook（fb）及Twitter等科企的政策通常不会对假资讯采取行动，提出22项建议改善问题，除了培养国民鉴别假新闻等措施，也包括研究立法。
报告认为，科技公司应避免假消息在自己的平台被放大，协助用户评估消息的可信度，并交代自家平台上假消息散播的情况，而政府应考虑透过立法或其他方式，来确保科技公司做到上述各点。报告亦说，政府应考虑立法，以让当局有能力在数小时内阻断假新闻散播，并有权在必要时切断散播假消息者的网上广告收入。
反对者忧打击言论自由
新加坡政府表示，原则上接纳建议，未来数月会跟相关各方合作，采取法律及非法律措施。委员会成员之一、律政部长尚穆根（K. Shanmugam）表示，各方愈发认为科企责无旁贷，政府则应介入确保它们履行责任。但他并未交代立法的确实时间及细节，仅指问题相当“迫切及严峻”。
委员会又提出，传媒等机构应成立事实核查联盟，以迅速及有公信力地揭穿网络假消息；又表示政府要制订战略，打击由国家支持的虚假宣传活动。
不过，反对者忧虑政府借打击假新闻为名，用以打击言论自由及反对派传媒。
Google强调，公司有认真看待假资讯问题，已改善搜索引擎的演算法，并提高YouTube上有公信力资讯的优先度，旗下新闻部门亦设有事实核查。Twitter回应指非常关注假资讯对社会及政治带来的潜在负面影响，盼新加坡政府接触业界商讨如何解决问题。fb暂未回应。代表fb、Google等的亚洲网络联盟早前已去信表明反对立法，促请当局让业界自行监管。(信报)
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