安倍被特朗普敲打后又示好：日美同盟当今最强大

在美国总统特朗普“贸易战暗示”的“敲打”下，日本首相安倍晋三又开始示好。
据日本NHK新闻9月17日报道，预计本月下旬将会举行日美首脑会谈。17日，安倍在青森市召开的集会上表示，日美同盟关系是当今最强有力的纽带同盟关系。
安倍所在的自民党总裁选举将于本月20日开始投计票。
17日，安倍出席了在青森市召开的后援者集会。安倍在集会上发表演说时称：“我确信日美同盟关系是当今最强有力的纽带同盟关系，整顿了和平安全法制。同盟间互相帮助会使双方间纽带关系更加强大”。安倍还强调，日美双方拥有维持良好关系的基础，即解禁集体自卫权的安全保障关联法，强调了法制整备的意义。
此外，关于朝鲜绑架问题，安倍表示，在今年6月的美朝首脑会谈中，特朗普谈到绑架问题，“他帮忙传达了日本的想法”。他还说，接下来，“我自己必须与朝鲜劳动党委员长金正恩面对面来解决这个问题”，表明了解决绑架问题的决心。
据日本共同社17日报道，当天，提到年事已高的被绑架者家属时，安倍强调称：“在家属拥抱所有至亲的那天到来前，我的使命不会结束”。
前不久，特朗普刚刚盯上了日美贸易。
《华尔街日报》专栏作家詹姆斯•弗里曼（James·Freeman）于9月6日电话采访特朗普，特朗普在谈话中暗示，目前的美日友好关系将在“贸易战”目标转向日本后结束。
通话中，特朗普着重提到了日本。他先对弗里曼描述了与安倍晋三的“良好关系”，但随即话锋一转，谈到美日贸易，他说，“当然，一旦我告诉他们需要支付多少钱，好关系就会结束。”
环球网18日报道称，这次，安倍将与自民党前干事长石破茂进行一对一竞争，竞选自民党总裁。由于自民党是执政党，党总裁基本上就会成为日本首相。双方将争夺810张选票，安倍被认为占据优势，但正因为如此，如果不能给人以“压倒性胜利”的印象，将对推行政策所需的凝聚力产生影响。
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